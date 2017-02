Em Coari, Melo aproveita inauguração de obras para dar destaque a aliados políticos

Durante inauguração de um Centro de Educação de Tempo Integral (CETI) e da Ponte do Pêra, no município de Coari (distante a 362 km de Manaus), o governador José Melo (Pros) aproveitou a oportunidade para dar destaque aos aliados políticos. Entre os citados no pronunciamento, estavam o senador Omar Aziz (PSD) e os deputados federais Pauderney Avelino (DEM), Alfredo Nascimento (PR), Conceição Sampaio (PP), que não caminhou com projeto político do governador nas eleições passadas, mas foi classificada como um grande parceira.

Na ocasião, o chefe do executivo estadual garantiu, ainda, um agradecimento especial para os presentes no evento de inauguração, deputado federal Silas Câmara (PRB-AM), deputados estaduais Josué Neto (PSD) e Belarmino Lins (Pros) , além do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM), deputado David Almeida (PSD). Em um ano pré-eleitoral, como 2017, ter o nome ventilado em inaugurações, aquece o cenário político e pode garantir cadeiras na próxima eleição.

Além de inaugurar a unidade educacional e a ponte, Melo ainda anunciou a reforma de seis escolas públicas. O Ceti contou com um aporte do Governo do Estado de mais de R$ 16 milhões e a Ponte do Pêra, mais de R$ 13 milhões. O momento contou, ainda, com a entrega de um micro-ônibus no valor de R$ 230 mil para Associação Pestalozzi, que atende crianças com deficiências e beneficia ao todo 150 pessoas, através do Fundo de Promoção Social (FPS). Além disso, cinco escolas foram entregues.

Ao falar, o governador José Melo aproveitou o momento em público para agradecer e dar destaque aos nomes que o ajudaram no pleito de 2014 e 2016. Em eventos anteriores, Melo afirmou para a reportagem do Jornal EM TEMPO, que pretende se aposentar politicamente, entretanto, garantiu a retribuição de favores aos aliados que o acompanharam nos pleitos anteriores.

Parceiro

Ainda em Coari, José Melo disse que, assim como não gosta que falem mal dele pelas costas, não iria aceitar que falassem mal de ninguém que estivesse ausente na inauguração. O governador aproveitou o discurso para pedir que não falassem mal de seu “parceiro político”, nas eleições de 2014, ex-prefeito de Coari, Raimundo Magalhães (Pros). Entretanto, José Melo não deixou de dar uma cutucada em seu rival político, senador Eduardo Braga (PMDB-AM).

“Teve governador que passou oito anos e não atendeu os anseios da população, na construção da Ponte do Pêra, de uma escola de Tempo Integral”, cutucou Melo.

Investimentos

Na inauguração da Ponte do Pêra, José Melo afirmou que, em parceria com o prefeito Adail Pinheiro Filho (PP), fará um investimento de R$ 45 milhões em um pacote de obras no município.

“Nesse pacote vamos asfaltar a cidade, em uma parceria com o prefeito, sendo que o Governo do Estado fará um investimento de R$ 30 milhões e a prefeitura entrará com R$ 15 milhões”, disse Melo.

Ao falar sobre as próximas obras no município, o prefeito de Coari, Adail Filho anunciou a reforma do Hospital Regional Dr. Adair Carlos Geraldo, com investimentos de mais de R$ 1 milhão com recursos oriundos dos cofres no executivo municipal.

“A parceria com o governador surgiu após uma conversa, onde mostrei todas as dificuldades enfrentadas pelos coarienses. Com isso, o governador bastante sensível, resolveu apoiar as nossas reivindicações”, disse Adail.

Questionado sobre os recursos disponíveis para os investimentos, José Melo explica que cumpriu o seu dever como administrador, aplicando de forma correta e reduzindo gastos. Na oportunidade, revelou que deverá anunciar na próxima semana, um pacote de obras da infraestrutura de investimentos no montante de R$ 1,5 bilhão e garantiu a parceria com todos os prefeitos no interior do Estado na implantação da nova matriz econômica e na infraestrutura.

FPS

Com investimento de R$ 5 milhões, a presidente de honra do Fundo de Promoção Social, primeira-dama Edilene Gomes, deverá abrir edital de fomento para organizações e associações comunitárias ligadas ao setor primário. Ano passado o Fundo de Promoção Social investiu R$ 51,8 milhões, sendo que R$ 29 milhões foram para investimentos na área da saúde, na compra de equipamentos, que beneficiou entorno de 23 instituições do Estado.

Henderson Martins

EM TEMPO