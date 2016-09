Em Coari, homem é assassinado a tiros, próximo a igreja evangélica

Erivaldo Castro de Souza, 22, foi morto com dois tiros na noite desta segunda-feira (19), no município de Coari (a 362 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado do Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Coari, Mauro Duarte, o crime ocorreu no bairro Nazaré Pinheiro, nas proximidades da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

“A mãe da vítima informou que Erivaldo estava sendo ameaçado por um homem. Ela acredita que essa pessoa tenha matado seu filho. Estamos investigando o caso para chegar nesse suposto autor”, disse o delegado.

Conforme o delegado, até o momento, a motivação e as circunstâncias do crime são desconhecidas. O crime está sendo investigado.

Por equipe EM TEMPO Online