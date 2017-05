Em clássico ‘Pai e Filho’, Nacional vence Fast por 1 a 0

O Nacional venceu o Fast por 1 a 0, na noite desta terça-feira (9), na Arena da Amazônia. O jogo foi válido pela décima segunda rodada da primeira fase do Campeonato Amazonense 2017. O único gol da partida foi marcado por Paulo Roberto. A partida foi cancelada no último dia 30 após o choque entre Vagner e Charles, que foi parar no hospital com risco de morte.

“Tenho treinado estes chutes de primeira de fora da área. Não falta garra e determinação deste grupo vitorioso. Colocamos o nosso coração no bico da chuteira e merecíamos esta vitória após tudo que está acontecendo fora dos gramados. Fazemos nossa parte e a diretoria vai fazer a dela”, disse Paulo Roberto sobre o gol marcado contra o rival e ponderou o esforço do departamento jurídico do clube em relação aos problemas extracampo do campeonato.

Com a vitória, o Naça soma 3 pontos na competição e agora está na sétima colocação e na zona de rebaixamento. Já que foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-AM) com a perca de 20 pontos devido a suposta utilização de dois jogadores irregulares. O Fast permanece na quarta colocação com 20 pontos e dentro do G-4 que vai à semifinal do certame.

O jogo

Com 10 minutos de jogo, o Nacional concluiu a primeira jogada no campo de defesa do Fast. O capitão e lateral-direito Peter foi à linha de fundo com perigo e cruzou na cabeça do centroavante e artilheiro Jefferson Araújo, que com uma cabeçada obrigou o goleiro Maycki Douglas agarrar a bola com segurança.

Na primeira metade da etapa inicial, o Nacional encurralou o Fast no campo de defesa do rival e ofereceu perigo novamente com Peter, que chutou cruzado rasteiro pela direita, mas Maycki Douglas realizou uma grande defesa. E, aos 24, com chute de longa distância, Tiago Bastos exigiu outra importante defesa do goleiro fastiano.

Acanhado e recuado, o Fast por pouco não abriu o placar aos 25. Pelo seu setor, o lateral-esquerdo André Luiz ligou rápido contra-ataque e chutou cruzado, mas o atacante Leo Guerreiro não conseguiu chegar a tempo na bola.

Apesar de não apresentar o maior volume de jogo, o Fast foi quem obteve as chances mais claras de gol do primeiro tempo. Aos 36, após confusão na área a bola sobrou nos pés de Léo Guerreiro que chutou no travessão.

Segundo tempo

Após o intervalo, o Fast voltou com mais atitude em busca do gol. Aos sete minutos do segundo tempo, o camisa 10 Willian Saroa cobrou falta perigosa na meia-lua da grande área e a bola explodiu no travessão.

Após saber fazer o jogo dentro das quatro linhas, o Nacional abriu o placar. Aos 35, o meia-atacante e camisa 10 azulino Paulo Roberto marcou um golaço. Ele experimentou um “chute de primeira” da entrada da grande área e acertou o canto direito do goleiro Maycki Douglas; 1 a 0.

O goleiro Marcelo Valverde ainda salvou o Nacional no chute de Cassiano. Já nos acréscimos, o atacante fastiano, de frente para o gol , chutou e o arqueiro espalmou para fora. “Infelizmente no futebol nem sempre vence o melhor. Hoje jogamos bem e fomos injustiçados pela derrota. Nossa proposta de jogo foi boa, mas o adversário achou um gol no jogo e não conseguimos reagir a tempo”, finalizou o técnico fastiano Donmarques Mendonça.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO