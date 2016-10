Em ‘choque’ entre líderes do estadual, Fast e Nacional não saem do 0 a 0

Apesar de possuírem os dois melhores setores ofensivos da competição, Fast e Nacional não conseguiram mexer no placar da Arena da Amazônia. O tradicional clássico ‘Pai-Filho’ não saiu do 0 a 0, na tarde desta quarta-feira (12), pela 13ª rodada da primeira fase do campeonato amazonense 2016. Os guardas-redes Edmar Sucuri, pelo lado fastiano, e Raphael Barrios, do Naça, saíram de campo como os protagonistas.

O Nacional conseguiu manter a invencibilidade sobre o rival na temporada, já que venceu o último duelo por 2 a 1. Mas foi o ‘Rolo Compressor’, que se manteve na primeira colocação com 26 pontos, dois a mais que o arqui-inimigo. Para garantir o topo na classificação e vantagens nos jogos do mata-mata, o Fast somente dependerá de si na decisiva e última rodada da primeira fase.

O jogo

Mostrando o poder de liderança, foi o Fast quem assustou primeiro. O meia-atacante Peninha tentou chute de fora da área, mas o goleiro nacionalino deu uma tapa nela e evitou o gol do adversário. Dez minutos depois, o atacante Cassiano livre de marcação desperdiçou a segunda chance para o Fast.

Aos 31 minutos da etapa complementar, o nacionalino Hércules mostrou como o time da Vila Municipal acordou para o duelo. Ele arriscou um chute venenoso, mas o goleiro fastiano fez ‘jus’ ao apelido, se esticou como uma cobra e evitou o gol do Naça.

Próximos encontros

Nacional e Fast possuem seus próximos compromissos para este sábado (15), no estádio Roberto Simonsen (Sesi), na Zona Leste de Manaus. O Nacional irá duelar contra o Princesa do Solimões às 11h. Às 16h, o ‘Rolo Compressor’ irá encontrar pela frente o Rio Negro, que ainda respira chances de classificação.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO