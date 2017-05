Em busca de uma vida saudável, manauenses procuram academias ao ar livre

O estilo de vida saudável tem sido, cada vez mais, a busca dos manauenses que têm tomado as ruas e praças em diversas parte da capital. Para fomentar ainda mais essa prática, 30 novas academias ao ar livre estão previstas para serem construídas até o fim deste ano, conforme informou o gestor da Secretaria Municipal De Juventude Esporte e Lazer (Semjel), Mário Barros.

“Fizemos pesquisas por meio de jornais e revistas e chegamos à conclusão que o Amazonas é o primeiro Estado em que a população procura e solicita a prática esportiva e recreativa. Temos observado a ‘febre’ nas ruas de Manaus, quanto a busca de um estilo de vida mais saudável, por isso, além as academias ao ar livre já instaladas, estamos trabalhando com a possibilidade de construir mais 30 dessas academias, tanto na Zona Urbana quanto na Rural da cidade, até o fim deste ano”, disse Mário Barros.

A capital amazonense dispõe de 39 academias instaladas em praças por toda a cidade e o titular da pasta explica a importância desses aparelhos na vida dos manauenses.

“Temos academias na região do Tupé, inauguramos recentemente uma no quilômetro 41 da BR-174, na Nova Canaã, temos outra nova no Castanheiras na Zona Leste da cidade. Essas atividades físicas ao ar livre, além de quebrar a rotina das sequências repetitivas de exercícios das academias convencionais, podem ter custo zero ao bolso de quem quiser perder peso. Visamos também e, principalmente, nossos idosos, crianças com autismo e deficientes que utilizam muito esses espaços”, comentou Barros.

Aceitação

O educador físico Luiz Oliveira, 35, trabalha com a prática de atividades físicas há pelo menos 14 anos e afirma que as academias ao ar livre têm sido bem aceitas pelo público em geral. “Numa aula na Ponta Negra, por exemplo, atendemos em torno de 150 a 200 pessoas. As pessoas estão aderindo às atividades pelo fato de não ter custos e pela flexibilidade nos horários”, disse.

Rotina com prática saudável

O comerciante Rosinaldo Ferreira Mouzinho, 54, pratica atividade física há 15 anos e em sua jornada de vida saudável, as atividades ao ar livre são a melhor opção. “Gosto mais de fazer os exercícios nessa modalidade, pratico tanto pela saúde quanto por lazer” comentou.

Já a cerimonialista Mirian Gomes Cabral Vieira, 39, faz atividades há um ano e procurou a vida saudável para emagrecer. “Aqui em casa, todos praticam atividade física, meus filhos praticam esportes, eu e meu esposo corremos. Essa alternativa é a mais viável para mim que tenho uma rotina com horários incertos, não fico refém da academia”, falou. Para Paulo Henrique Gadelha, que mora no bairro Parque Dez, onde há uma academia ao ar livre, a construção da academia vem valorizar uma área que estava sem utilização e que agora pode transformar a vida dos moradores da localidade. “Foi uma espera de muitos anos, agora é utilizar e cuidar bem desse espaço para que lá na frente possamos pleitear mais melhorias para o nosso bairro”, disse o morador.

Benefícios

O psicólogo e autor do projeto “Desenvolvendo Atitudes Positivas para o Cotidiano”, Fernando Júnior explica que as atividades ao ar livre ajudam na prevenção de ansiedade e estresse. “A melhor atividade física é aquela que mais gosta. A prática do exercício ao ar livre além de ajudar na perda de peso, também ajuda prevenir ansiedade e stress. Essa prática libera substâncias que melhoram o humor, aumentam a oxigenação do cérebro, diminuindo, assim, as chances de determinadas doenças aparecerem, como diabetes e

hipertensão”, informou.

Bárbara Costa

EM TEMPO