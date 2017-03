Em Brasília, vereador Sassá da Construção Civil pede apoio contra Reforma da Previdência

O vereador Sassá da Construção Civil (PT) está em Brasília, onde apresentou um manifesto, na Câmara Federal, contra a reforma da previdência. O parlamentar esteve com diversos deputados federais, inclusive os da bancada do Amazonas.

“Com certeza, algumas categorias vão ser mais prejudicadas, como a dos trabalhadores e professores do Ensino médio e básico”, defendeu Sassá.

O manifesto do parlamentar enumera as principais consequências da Reforma da Previdência na vida do cidadão, tais como a equiparação de idade para homens e mulheres, que passariam a se aposentar com a mesma idade, o que, para o vereador, penalizaria as mulheres, que normalmente têm jornada dupla ou até tripla.

Dos oito deputados federais do Amazonas, até às 12h desta desta quinta feira (23), somente os deputados Pauderney Avelino (DEM) e Conceição Sampaio (PP), receberam o vereador. Está previsto para o período da tarde visitas aos gabinetes dos deputados Hissa Abrahão (PPS), Arthur Bisneto (PSDB) e Sabino Castelo Branco (PTB).

O manifesto também foi entregue nos gabinetes de Alfredo Nascimento (PR), Silas Câmara (PSD) e Átila Lins (PSD). Os três últimos cumpriam agenda externa da Câmara Federal.

Sassá ainda pediu apoio aos deputados Fausto Pinato (PP-SP) Chico Alencar (PSOL-RJ), Jair Bolsonaro (PSC-RJ), e também do senador Paulo Paim (PT-RS).

“A proposta de Reforma da Previdência, anunciada pelo governo Temer, se aprovada, acabaria com a aposentadoria de milhões de brasileiros. Temos que unir forças para impedir essa injustiça”, declarou Sassá.

EM TEMPO

Com informações da assessoria