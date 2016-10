Em Borba, homem é agredido até a morte com cano de espingarda

Um homem identificado como Raimundo Brandão Barros, 39, foi morto com golpes de cano de espingarda, na noite desse domingo (30), no município de Borba (a 151 quilômetros de Manaus).

De acordo com policiais militares da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Borba, o crime ocorreu por volta das 18h, no ramal Novo Horizonte, zona rural do município.

Conforme a polícia, a vítima foi agredida até a morte com um cano de espingarda. A maioria dos golpes atingiu o rosto do homem, deixando a massa cefálica exposta. O suspeito de cometer o crime foi identificado somente como ‘Carlos’, mas até o momento segue foragido.

Segundo a polícia, as circunstâncias que levaram o suspeito a cometer o crime ainda não foram esclarecidas.

O crime está sendo investigado pela 74º Delegacia Interativa de Polícia de Borba (DIP).

