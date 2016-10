Em Boca do Acre, homem é preso por envolvimento com o tráfico de drogas

Romilson Souza de Oliveira, 21, conhecido como ‘Bochecha’, foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas em Boca do Acre (a 950 quilômetros da capital). O homem foi localizado pela Polícia Militar (PM), após denúncia anônima informando que eles estaria envolvido com a venda de entorpecentes naquela região.

A ação policial foi desencadeada pelos policiais da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) na noite desta segunda-feira (17), por volta das 21h, na residência onde o suspeito morava, localizada no conjunto Antônio Jorge, bairro Praia do Gado.

Durante abordagem policial nas dependências do imóvel, os policiais apreenderam um pacote de pasta-base de cocaína, material para embalo do produto, três celulares e a quantia de R$ 231.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido até a sede da 61ª Delegacia Interativa de Polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas. Ele ficará preso à disposição da Justiça.

