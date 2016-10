Em Boca do Acre, dupla é presa com drogas, arma e dinheiro

Lidisney Moura Ferreira, 25, conhecido como ‘Lôrin’, e Dionatan da Silva, 33, foram presos em flagrante na noite desta segunda-feira (3), por envolvimento com o tráfico de drogas no município de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus). De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a dupla está ligada a facções criminosas que atuam naquela região do município.

Os dois homens foram presos por agentes de segurança pública que integram o quadro de servidores lotados na Estratégia Estadual de Segurança Pública na Fronteira (Esfron), responsável pelo patrulhamento em áreas de limite de fronteira no Amazonas.

Lôrin e Dionatan foram capturados durante abordagem policial no quilômetro 26 da BR-317. Eles estavam em um veículo modelo Fiat Uno, que viajava da cidade Rio Branco, capital do Estado do Acre (AC), com destino ao município de Boca do Acre, no interior do Amazonas.

Durante abordagem policial, a dupla realizou três disparos de arma de fogo em direção aos policiais e tentou empreender fuga, mas foram interceptados há menos de 50 metros do local da primeira abordagem.

Segundo informações apuradas com a PM, com os infratores foram apreendidos 150 pacotes de pasta-base de cocaína, dois quilos de maconha prensada, 25 gramas de cocaína e 500 gramas de barrilha – substância química usada no preparo de drogas.

Os agentes apreenderam, ainda, um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e outras três intactas, a quantia de R$ 1,2 mil, dois celulares e o veículo utilizado por eles para transportar a droga.

A dupla foi conduzida até a sede da 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Boca do Acre. Na unidade policial foi realizado o levantamento da ficha criminal dos infratores, momento em que foi constatado que Lôrin já responde na Justiça pelo crime de tráfico de drogas. Os dois homens foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Eles ficarão presos na delegacia do município, a disposição da Justiça.

Por Isac Sharlon