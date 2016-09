Em Barreirinha, suspeito de tentativa de homicídio é encontrado morto dentro da boca de um jacaré

Thiago Carvalho Campos, 23, foi encontrado morto na manhã deste domingo (11), no Distrito de Terra Preta do Limão, próximo ao município de Barreirinha (a 331 quilômetros de Manaus).

De acordo com o comandante da Polícia Militar de Boa Vista do Ramos, tenente Rerondy Aranha, o homem foi encontrado, por volta das 6h, por pescadores que informaram ter tirado o corpo da boca de um jacaré.

Segundo a médica Fátima Pontes, do Hospital Coriolano Cidade em Barreirinha, não foi possível atestar a causa da morte em virtude do corpo ter sido devorado por animais do rio. Thiago Campos provavelmente estava morto entre 3 e 4 dias.

O indivíduo era acusado de tentativa de homicídio de Felipe Netuno Dias da Silva, 23, devido a ciúmes da ex-mulher Joiciane Souza de Castro. Ele estava foragido.

O crime aconteceu, em Boa vista do Ramos (a 271 quilômetros da Capital), na madrugada de sábado (03), quando Thiago deu seis golpes de faca em Felipe. Depois do fato, o sujeito fugiu e deixou a arma utilizada na casa da ex-companheira.

No facebook, a família de Felipe chegou a oferecer recompensa para quem ajudasse a capturar o suspeito.

Por equipe EM TEMPO Online