Em Balbina, ‘Caravana da Cidadania’ atende mais de 700 famílias em ação social

Setecentos e trinta e cinco famílias foram beneficiadas pelos serviços prestados pela Caravana da Cidadania, realizada ontem (10) e hoje (11), ao longo de todo o dia, pela prefeitura de Presidente Figueiredo, na comunidade Vila de Balbina.

Durante a ação, o público presente pôde consultar médicos e advogados, emitir documentos de identificação, cadastrar-se em programas sociais, além de participar de palestras sobre meio ambiente, saúde e educação e ações de combate à dengue e febre amarela. Na ocasião, também foram distribuídos medicamentos e cestas básicas à população e aplicadas vacinas contra doenças virais, em crianças, adolescentes e idosos.

“Estamos encerrando a primeira Caravana da Cidadania com um saldo bastante positivo. Contamos com a participação maciça do público e dos servidores da prefeitura. Ações como essas nos aproximam mais das pessoas para quem diariamente trabalhamos e nos dedicamos. Nossa gestão está atenta em atender às necessidades do povo e conhecer de perto a dificuldade de cada um. Esse é apenas o início de muitos outros trabalhos que iremos desenvolver em prol da população”, afirmou o prefeito do município, Romeiro Mendonça (PDT).

De acordo com o secretário de Assistência Social, Ariones Silva, a ação visa promover praticidade em atendimentos essenciais aos moradores, principalmente para aqueles que moram em locais distantes de Figueiredo. “Começamos na Vila de Balbina, mas iremos estender esse trabalho a outras comunidades e zonas rurais do município”, informou o secretário.

A dona de casa, Teresinha Rodrigues, disse ter ficado bastante surpresa com a ação e muito feliz por ter se consultado com o oftalmologista de que tanto precisava. “Estávamos esquecidos aqui. Fiquei muito contente quando soube da ação. Fiz a consulta e recebi os óculos na hora. Minhas crianças também receberam atendimento e ainda fizerem corte de cabelo grátis. Só tenho a agradecer a nova gestão”, disse.

Quem também ficou satisfeita com os trabalhos foi a agricultora Dalzilene Tavares, que recebeu colchões novos e uma cesta básica. “Estávamos precisando dessa assistência. Que bom que vieram conhecer de perto as nossas necessidades”, parabenizou.

Durante a ação, Romeiro Mendonça aproveitou a oportunidade para apresentar o seu secretariado e falar sobre os trabalhos que ele e o vice-prefeito, Mário Abrahão, vêm desenvolvendo à frente do Executivo Municipal. Segundo o prefeito, ainda neste semestre, será realizado um mutirão de limpeza em Balbina, além de operação tapa-buracos.

