Em baixa, Vasco aposta em retorno de Nenê contra o Bahia

Sem vencer há cinco jogos, o Vasco ligou o sinal de alerta e quer retomar o caminho das vitórias. Para isso, contará com o retorno do meia Nenê contra o Bahia neste sábado (3), na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Líder isolado da segunda divisão nacional com 41 pontos, o Vasco viu a vantagem na ponta diminuir no jejum de vitórias. Se perder em Salvador, o time carioca poderá ser alcançado pelo Atlético-GO na tabela, além de ficar ainda mais próximo de CRB e Ceará, que estão a quatro pontos do topo.

A última vitória vascaína aconteceu em 30 de julho, contra o Criciúma, pela 18ª rodada da Série B. Desde então, foram três empates e uma derrota na segunda divisão, além de revés ante o Santos na Copa do Brasil.

A boa notícia para o técnico Jorginho é a recuperação de Nenê, principal jogador do Vasco na temporada. O treinador também voltará a contar com o volante Marcelo Mattos – a tendência é que o experiente meio-campista também apareça entre os titulares.

Para o lateral Júlio César, encerrar o jejum vascaíno diante da torcida do Bahia será uma missão bastante complicada. Porém, ele afirma que o objetivo principal é voltar do Nordeste com mais três pontos na tabela.

“Um confronto difícil. Teremos que nos expor um pouco mais. Estamos nos cobrando muito aqui dentro para voltar a vencer. Devemos nas partes tática, técnica e psicológica nos últimos jogos. A partir da partida contra o Bahia, essas coisas irão mudar”, afirmou.

Com 32 pontos, o Bahia é sétimo colocado e precisa vencer para se aproximar do G4 e manter-se a briga por uma das vagas de acesso à Série A em 2017.

BAHIA

Muriel; Tinga, Jackson, Lucas Fonseca e Moisés; Luiz Antônio, Juninho e Renato Cajá; Victor Rangel (Régis), Hernane Brocador e Edigar Junio. Técnico: Guto Ferreira

VASCO

Jordi; Yago Pikachu, Rafael Marques, Rodrigo e Júlio César; Marcelo Mattos; Douglas, Nenê e Andrezinho; Jorge Henrique e Ederson. Técnico: Jorginho

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador

Horário: 16h30

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Por Folhapress