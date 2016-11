Em assembleia, vigilantes que prestam serviços ao Estado decidem continuar greve por tempo indeterminado

A greve dos vigilantes terceirizados da empresa Visam, que prestam serviços para o governo do Estado, segue por tempo indeterminado, segundo o secretário geral do Sindicato dos Empregados de Empresas de Vigilância do Amazonas (Sindevam), Paulo Dora. A categoria, reivindica o pagamento dos salários que estão há quatro meses atrasados.

A decisão foi tomada durante uma assembleia geral dos vigilantes, realizada na manhã desta terça-feira (1), na sede do sindicato. A greve foi decretada no dia 28 de outubro, durante um protesto em frente ao Hospital e Pronto Socorro João Lucio, na Zona Leste da cidade.

“Realizamos uma assembleia e decidimos continuar a greve por tempo indeterminado, pois o governo ainda não repassou o dinheiro para a Visam, e esta consequentemente não pagou os funcionários, então vamos continuar parados até os pagamentos serem efetuados. 45% dos vigilantes aderiram à greve”, disse Paulo Dora.

O secretário geral do sindicato, ainda informou que a categoria irá realizar uma manifestação na quinta-feira (3), em frente à sede da Secretária de Estado de Fazenda (Sefaz), no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da cidade.

“ Vamos fazer uma nova manifestação para chamar a atenção do governo e da empresa Visam. Esses trabalhadores precisam receber seus salários”, frisou.

De acordo com o presidente do Sindevam, Valderli Bernardo, cerca de 300 vigilantes estão sem receber os salários, e o sindicato tentou por várias vezes conversar com a empresa Visam e com o governo do Estado, mas nada foi resolvido.

Conforme Valderli Bernardo, além dos salários atrasados, os trabalhadores estão sem os planos de saúde a mais de seis meses e as férias dos vigilantes também estão atrasadas.

Ao todo, cerca de 300 vigilantes estão sem receber os salários. Segundo o sindicato, além da capital, os vigilantes que prestam serviço no interior do Estado também estão em greve.

A reportagem entrou em contato com Secretaria de Comunicação Social do Governo do Amazonas (Secom) e aguarda o posicionamento do órgão.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO