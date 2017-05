Em assalto, vítima é baleada de raspão no Educandos

Quatro homens armados invadiram, roubaram e deixaram uma pessoa ferida na loja de equipamentos marítimos Equimar, situada na rua Vista Alegre, bairro Educandos, Zona Sul, na tarde desta sexta-feira (5), por volta das 14h.

Durante o crime foram levados celulares, tablets e dinheiro dos funcionários. Ao sair, os bandidos fizeram disparos para o chão e um dos projeteis atingiu de raspão uma pessoa, que estava dentro do estabelecimento comercial no momento do crime. A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde localizada nas proximidades, onde recebeu atendimento médico.

De acordo com aspirante Rodolfo Lima, da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, dois indivíduos estavam em uma motocicleta, de características desconhecidas, e outros dois a pé. Um dos suspeitos atende pelo apelido de “Loirinho”.

“Os quatro conseguiram fugir antes que chegássemos. Eles levaram os objetos dos funcionários e de quem estava lá na hora, mas vamos investigar para identificá-los ” afirmou.

O caso foi registrado no 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A Polícia Civil agora investiga o caso.

Laize Minelli

EM TEMPO