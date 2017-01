Em apenas 6 dias IML identifica quase 90% dos mortos em massacre

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) divulgou na tarde deste sábado (7) uma lista atualizada com os nomes dos mortos no massacre que aconteceu nos presídios. 53 dos 60 detentos já foram identificados pelo Instituto Médico Legal (IML).

O primeiro prognóstico do instituto era concluir os trabalhos dentro de aproximadamente um mês. A agilidade do IML na identificação dos corpos supera as expectativas.

Corpos Liberados

49 corpos de mortos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) já foram liberados para as famílias, e todos os quatros mortos na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), também já foram liberados.

Confira a lista atualizada:

Compaj

1 – Arthur Gomes Peres Júnior

2 – Dheick dá Silva Castro

3 – Errailson Ramos de Miranda

4 – Francisco Pereira Pessoa Filho

5 – Magaiwer Vieira Rodrigues

6 – Rafael Moreira da Silva

7 – Raijean dá Encarnação Medeiros

8 – Felipe de Oliveira Carneiro

9 – Rômulo Harley Da Silva

10 – Edney Gomes Ferreira

11 – Alessandro Nery Praia

12 – Felipe Mateus Silva do Nascimento

13 – Moacir Jorge Pessoa da Costa

14 – Gezildo Nunes da Silva

15 – Luiz Otávio Sampaio de Almeida

16 – José Aldinei da Silva Leal

17 – Paulo César Silva Guimarães Filho

18 – Kayro Silva de Souza

19 – Erick Queiroz da Silva

20 – Robson Souza da Costa

21 – Alex Almeida da Silva

22 – Willamys Silva de Souza

23 – Machel Bruno de Souza Barros

24 – Manoel Freitas Barros

25 – Huederson Paulino de Melo

26 – Antony Aguiar Muniz

27 – Antônio Correia Muniz Neto

28 – Francinaldo Ferreira Santana

29 – Linekim Marinho de Silva

30 – Lenilson Carlos Calixto Pires

31 – Rafael Brazão Gonçalves

32 – Joniarlison Feitosa dos Santos

33 – Paulo Marcelo Santos Nascimento

34 – Jackson de Oliveira Avelino

35 – Frank Ronier Fereira Reis

36 – Lucas Alves de Souza

37 – Wendel Francisco de Souza Esquerdo

38 – Alcinei Gomes da Silveira

39 – Gilson Thiago Pereira Melo

40 – Huederson Paulino de Melo

41 – Maelson Augusto Barbosa da Costa

42 – Malon de Araujo da Silva

43 – Marcos Frederico Gomes Rocha da Costa

44 – Paulo Henrique Lima dos Santos

45 – Pedro Henrique Alves de Souza

46 – Romulo Fernandes da Silva

47 – Ronei Pinheiro Filgueira

48 – Jander de Andre Maciel

49 – Marcelo de Souza Lima

UPP

1 – Andrei Chaves de Moura Castro

2 – Kevin Klive Silva Ramos

3 – Paulo Henrique Santos Lagos

4 – Carlos Augusto Nascimento Galucio

EM TEMPO

Com informações da assessoria