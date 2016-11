Em alusão ao Dia Nacional do Doador Voluntário, Hemoam promove, dia 27, a 14ª Corrida pela Vida

O governo do Amazonas, por meio da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), realiza no dia 27 de novembro, a 14ª edição da tradicional Corrida Pela Vida. O percurso oficial da prova é de cinco quilômetros, com largada às 7h, da sede da Fundação Hemoam (avenida Constantino Nery, Chapada, Zona Centro-Sul) até à avenida Pedro Teixeira.

O evento integra as comemorações do Dia Nacional do Doador de Sangue Voluntário, celebrado no dia 25 de novembro, e também tem o objetivo de incentivar a participação do público em geral a praticar o exercício físico.

Inscrições

As inscrições começaram nesta segunda-feira (7) e serão encerradas no dia 25. Para se inscrever, o participante deve comparecer à Fundação Hemoam, no setor de Serviço Social de Doadores, bloco D, de segunda a sábado, das 8h às 18h.

A taxa de inscrição será uma lata de leite ou um pacote de fralda descartável (adulto ou criança). Todas as doações serão destinadas aos pacientes atendidos pela Fundação Hemoam, por meio da Fundação de apoio Raio de Sol. É necessário apresentar um documento oficial com foto, tanto para a inscrição individual quanto para a inscrição de representantes de amigos ou equipe de desporto.

A coordenação do evento informa que não haverá inscrição no dia da corrida. A idade mínima para participar da 14ª Corrida pela Vida é 16 anos. Neste caso, é exigido a autorização por escrito dos pais ou responsáveis no ato da inscrição.

Como concorrer

A 14ª Corrida pela Vida visa atingir mil participantes, que serão contemplados com medalhas do evento. O público pode concorrer nas seguintes categorias: Aberta (público geral/masculino e feminino); Doador (doadores/masculino e feminino – poderão se inscrever aqueles que efetuaram a última doação nos últimos 12 meses/1ano); Pessoas com Necessidades Especiais (masculino/feminino) e Cadeirante (masculino e feminino).

Com informações da assessoria