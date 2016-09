Em agosto, produção de bicicletas cresce 20,1% em relação a julho

De acordo com os dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), foram fabricadas 72.272 bicicletas no mês de agosto, o que representa um crescimento de 20,1% em relação ao volume de julho, porém também corresponde a uma retração de 3,7% frente ao mesmo mês de 2015.

As empresas do segmento de bicicletas associadas à Abraciclo são a Caloi, Houston, Ox Bike e Sense, responsáveis pelas marcas Caloi, Cannondale, GT, Schwinn, Mongoose, Houston, Audax, Ox Bike, Oggi, Sense e Sense Eletric Bike. Todas elas têm fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Entre janeiro e agosto deste ano saíram das linhas de produção das associadas da Abraciclo 387.405 bicicletas, volume 13% abaixo do registrado no mesmo período de 2015, que havia totalizado 445.437 unidades. Na avaliação da entidade, a retração verificada no acumulado dos oito primeiros meses do ano mostra que o segmento de bicicletas, assim como outros setores, também sofreu os impactos da crise econômica brasileira.

“Já o aumento da produção de agosto reflete uma situação típica do início do segundo semestre, quando são gerados mais negócios em função da proximidade das estações mais quentes do ano – primavera e verão –, que estimulam o uso das bicicletas, além do Dia das Crianças, responsável pela maior demanda de produtos pelas redes de comercialização. Outro fator determinante para a evolução dos negócios é o ingresso do 13º salário na economia, que ocorre neste semestre, aumentando o poder de compra dos consumidores”, afirma José Eduardo Gonçalves, diretor executivo da Abraciclo.

Todavia, devido à retração de negócios verificada nos meses anteriores deste ano, a entidade mantém a projeção de queda de cerca de 30% na produção nacional total, fechando 2016 em torno de 2,5 milhões de bicicletas.

Com informações da assessoria