Em adesão à greve geral dos trabalhadores, TRT vai parar na sexta-feira

Na sexta-feira (28), em todo o Brasil, milhões de trabalhadores dos setores público e privado vão cruzar os braços em adesão à greve geral contra a terceirização e as reformas da Previdência e Trabalhista, propostas pelo governo federal.

Como não poderia ser diferente, a classe dos servidores públicos de Manaus também participará da grande mobilização. Entre eles, os servidores do Tribunal Regional do Trabalho 11ª Região (TRT-11), que foram liberados pela direção para aderirem ao movimento. Os demais servidores das esferas federal, estadual e municipal também estarão na luta.

“Essas reformas não trazem benefício algum à sociedade e os servidores públicos são tão prejudicados quanto qualquer outra classe trabalhadora, por isso, estaremos todos unidos na próxima sexta, lutando pela garantia dos nossos direitos”, diz o, vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho no Amazonas e Roraima (SitraAM/RR), Luis Cláudio Correa.

A entidade também integra a ‘Frente de Lutas “Fora Temer” Manaus – Contra a Retirada de Direitos’, constituída pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe), Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas (Adua), Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES, Pró-Sindicato dos Psicólogos, Movimentos de luta dos professores, Movimento Mulheres em Luta (MML), Mulheres Pela Democracia, Fórum Permanente das Mulheres de Manaus (FPMM), APS, União da Juventude Comunista (UJC), CSP-Conlutas e Assembleia Nacional de Estudantes – Livre (ANEL), entre outras entidades e movimentos populares que estarão todas presentes no ato de sexta.

Segundo Correa, o Dia de Greve Geral em Manaus terá início às 7h30, em frente ao TRT-11, localizado na rua Ferreira Pena, Centro, com ações em defesa do servidor da Justiça do Trabalho e dos demais trabalhadores, além do grande ato que reunirá todas as categorias de trabalhadores, às 15h, na Praça da Polícia, em repúdio às reformas Previdenciária e Trabalhista.

“Todos os sindicatos e centrais sindicais com ramificações no Amazonas devem fazer parte da greve geral, com atos espalhados por toda Manaus ao longo do dia. Pela manhã, os sindicatos vão reunir suas bases em atividades diversas e à tarde se unirão ao grande ato no Centro. A ideia é que todos os sindicatos façam mobilização no dia”, acrescenta o sindicalista.

As ações dos servidores da Justiça do Trabalho durante a mobilização geral foram articuladas em assembleia realizada na manhã desta quarta-feira (26), na sede do Fórum Trabalhista Ministro Mozart Russomano, localizado na rua Ferreira Pena, Centro.

O presidente do SitraAM/RR, Edmilson Marinho, enfatizou que a direção do TRT-11 se posicionou de forma positiva e atendeu ao requerimento que o sindicato fez para que as atividades no Fórum Trabalhista fossem suspensas, o que foi aprovado em unanimidade pelo Tribunal do Pleno.

“O expediente externo foi suspenso pelo pleno do Tribunal do Trabalho, referendando a mobilização em favor dos servidores. Então não vai ter atendimento na sexta-feira, sem atendimento os servidores pode estar conosco nesse ato em frente ao Tribunal do Trabalho”, informou Marinho.

Além dos servidores públicos federais, estaduais e municipais, o grande ato desta sexta-feira (28) contará com trabalhadores rodoviários, bancários, metalúrgicos e petroleiros, entre outros. O dia de Greve Geral é organizado por entidades como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), CSP-Conlutas, União Geral de Trabalhadores (UGT), Nova Central dos Trabalhadores (NCST), Movimento de Luta Popular (MLP), Ordem dos Advogados do Brasil, coletivos, militantes LGBT’s e dos partidos PSTU, PC do B, PCB, PT, PSOL e Rede.

