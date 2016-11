Em 85 operações feitas em 2016, SSP-AM aponta redução nos homicídios e maior combate ao tráfico de drogas

O balanço das operações integradas realizadas em 2016, que tiveram como principal impacto a redução da criminalidade no Amazonas, foram divulgadas nesta quarta-feira (9) pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A divulgação aconteceu durante a abertura da ‘Semana de Integração’, em comemoração aos três anos da Secretaria Executiva-Adjunta de Gestão e Planejamento Integrado (Seagi), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Operação Copa 2014, Jogos Olímpicos 2016, Espectro, Pescador, Centro Seguro, Enem, Eleições, Temporada de Cruzeiros são algumas das operações já realizadas por meio da Seagi e dos órgãos integrados. Em 2016, foram 85 operações integradas, um aumento de 203% comparado ao primeiro ano de funcionamento, em 2014, quando 24 operações foram realizadas.

De acordo com o secretário-executivo da SSP-AM, Carlos Alberto, uma amostra do resultado da integração é a apreensão recorde de quase 11 toneladas de entorpecentes em 2015 e a redução de 25% nos homicídios em 2016, comparado ao ano anterior. “É uma apreensão que supera os dez anos anteriores e uma redução que triplica a meta nacional de redução de homicídios, fruto do trabalho de uma equipe que se materializa aqui. Essa integração, sem dúvida, é o fator de sucesso das ações de segurança pública”, disse.

Todas as ações de segurança são coordenadas e monitoradas a partir do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que compõem a Seagi. As operações têm participação efetiva de órgãos das esferas federal, estadual e municipal e diferentes focos de atuação.

Todas as ações contam com a participação direta dos órgãos de Segurança, como as Polícias Civil e Militar, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Corpo de Bombeiros e Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC). Também participam órgãos que formam o colegiado formado por mais de 50 instituições do Estado, Município e Governo Federal.

Outros órgãos participam das ações integradas, como as polícias Civil e Militar, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Corpo de Bombeiros e Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC).

Com informações da assessoria