Em 3 meses, barco itinerante atende 30 mil ribeirinhos e indígenas no AM

Foram mais de três meses percorrendo sete municípios do Amazonas localizados na calha do Juruá: Envira, Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Itamarati, Carauari e Juruá. Nesse período, a primeira embarcação do Programa de Atendimento Itinerante Todos pela Vida I, ou Barco Pai, como foi chamado, prestou mais de 100 tipos de serviços e atividades para quase 30 mil pessoas de comunidades indígenas e ribeirinhas. O Barco Pai retornou no início da tarde desta segunda-feira (17) ao Estaleiro Juruá, localizado no Distrito do Cacau Pirêra, município de Iranduba, mesmo local de onde partiu em março deste ano.

O balanço do governo do Amazonas totaliza 113 mil atendimentos gratuitos, a maioria de saúde: 32.213 em diversas especialidades, como oftalmologia, clínica médica, odontologia e vacinação.

Outro serviço oferecido pelo barco itinerante que teve grande procura foi o de retirada de documentos. Foram mais de 10.300 emissões entre carteiras de identidade e de trabalho, CPF, certidões de nascimento e ranis, que é o registro administrativo de nascimento de indígena.

Também foram feitos 1.039 atendimentos nas áreas de previdência social e defensoria pública. Além de repassar informações e orientações para as comunidades, houve concessão de salário-maternidade, aposentadoria rural, pensão alimentícia e outros benefícios, como auxílio-doença, e investigação de paternidade.

Segundo a Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, durante os atendimentos, os moradores tiveram também acesso à cultura, por meio da biblioteca do barco e de cinema ao ar livre.

