Em 24 horas, mais de 400 kg de drogas são apreendidos pela Rocam

As drogas estavam escondidas em uma casa – Divulgação

José Lemos Garcia, 45, foi preso por policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), na tarde desta terça-feira (13), enquanto dirigia um veículo Saveiro, placas PHA-9745, na rotatória da Suframa, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. O suspeito estava com 202 quilos de maconha, do tipo skunk. Na segunda-feira, a equipe havia apreendido outros 200 kg de maconha com um casal no estacionamento de um shopping.

A mega apreensão ocorreu após os policiais atenderam a uma denúncia recebida pelo WhatsApp da corporação. Após a prisão, Garcia informou que escondia mais drogas em sua residência, localizada na rua 8, bairro União da Vitória, Zona Norte da capital amazonense. No local, outros 200 kg de maconha, da mesma substância, foram encontrados.

Questionados sobre a origem ou destino das drogas apreendidas, o tenente Laio Pontes informou que o suspeito não quis dar detalhes sobre isso. “Isso deve ser descoberto posteriormente, na investigação da Polícia Civil. Essa droga certamente não pertence a ele, mas ele oculta o verdadeiro dono por medo de morrer”, disse Pontes.

Os dois suspeitos prestaram depoimentos sobre a origem e destino final da droga – Arthur Castro

José foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde será autuado por tráfico drogas.

Droga no estacionamento

Aproximadamente 200 quilos de entorpecentes, do tipo skunk, também foram apreendidos por policias militares da Rocam, na tarde de segunda-feira (12), por volta das 15h, no estacionamento de um shopping, localizado no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. O casal de namorados Dennis Santos de Seixas, de 27 anos, e Karen Regina Vitor Queiroz, de 18 anos, foram presos em flagrante.

Raphael Sampaio

EM TEMPO