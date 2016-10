Em 15 dias, Levir vai de ‘burro’ a ‘gênio’ para torcedores

Na briga pela Libertadores, o Fluminense viveu o que poderia ser o início de uma crise após ser derrotado em casa pela Chapecoense, no dia 15 de setembro. Irada, a torcida focou toda sua frustração em cima do técnico Levir Culpi, que escutou gritos incessantes de ‘burro’ das arquibancadas. Nada como um jogo após outro: 15 dias depois, o treinador virou gênio e foi exaltado pelos tricolores durante a vitória sobre o Sport, em Edson Passos, no último sábado (1).

E se Levir conseguiu reverter a situação, muito se deve ao desempenho recente do Fluminense. Após a derrota para a Chapecoense, em casa, o time conseguiu o improvável e deu a volta por cima e conseguiu vitórias importantes sobre Grêmio e Corinthians, em Porto Alegre e São Paulo, respectivamente.

O anúncio do casamento ocorreu logo após o terceiro gol do Fluminense, marcado por Gustavo Scarpa e que confirmou o triunfo. De volta ao G4, o torcedor não pensou duas vezes e gritou o nome de Levir Culpi, que olhou para os torcedores sem esconder a surpresa.

“Fiquei chateado no começo porque só me chamavam de burro. Agora, burro com sorte, ok (risos). Todos nós somos burros, mas alguns têm sorte, como eu”, disse Levir Culpi sem perder a irreverência e lembrando seu bordão: “Burro com sorte”.

Evidentemente que o desempenho do treinador na última partida teve influência. O Fluminense foi para o intervalo perdendo por 1 a 0 para o Sport. No vestiário, o treinador lançou Richarlison na vaga do volante Douglas. Passou do tradicional 4-4-2 para um ousado 4-3-3.

O time carioca melhorou bastante e reagiu. Empatou, virou e ampliou. Três gols e um segundo tempo próximo da perfeição. Foi o suficiente para conquistar os torcedores em Edson Passos.

Por Folhapress