Em 12 meses, Amazonas perdeu 26,8 mil vagas de trabalho

Nos últimos 12 meses, encerrado em até outubro deste ano, o Amazonas eliminou pouco mais de 26,8 mil postos de trabalho, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O estudo, divulgado nesta quinta-feira (24) pelo Ministério do Trabalho, aponta ainda que somente neste ano, 13.536 vagas de emprego com Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) foram perdidas.

O segmento vilão foi o de serviços, com um total de 8.193 demissões nos últimos 12 meses. Atividades como alojamento, alimentação e reparação foram os que mais diminuíram o quadro funcional nessa temporada.

Em seguida, aparece o setor de indústria com quase 13 mil demissões no período de um ano. De acordo com o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, a crise é o grande fator para os desligamentos nas fábricas do Polo Industrial de Manaus (PIM). “A raiz do problema está na crise política que o país atravessa e não apenas financeira. A recessão no país está atrapalhando todos os setores”, avaliou.

Ainda segundo o dirigente, o número de desligamento no complexo industrial local pode até mesmo ultrapassar a marca dos 13 mil.

“Fazemos parte da estatística dos 12 milhões de desempregados do país inteiro. Ou seja, o número de demissões ocorridas aqui em apenas um ano pode ser muito maior que o apresentado”, pontuou.

O vice-presidente comentou, ainda, que uma melhora nos números do setor industrial no Amazonas pode demorar. “Temos esperança e estamos otimistas que a situação vai mudar, entretanto, não será tão rápido. Digamos que parou de piorar e o cenário de contratações deverá reagir, mas não mudar, somente a partir do segundo semestre do próximo ano. Ainda há muitas medidas a serem tomadas”, observou.

Já o setor de comércio registrou um total de 3.412 desligamentos também no período de um ano. O comércio varejista dispensou 3.057 pessoas e o atacadista 355. Já o segmento da construção civil totalizou 2.118 demissões no período de um ano.

Nacional

Os dados do Caged, relativo ao mês de outubro, mostram que o mercado de trabalho perdeu 74.748 empregos com carteira assinada no período, número bem inferior ao registrado no mesmo mês de 2015, quando foram registradas 169.131 vagas a menos no país. Em relação ao mês anterior houve um recuo de 0,30% no estoque de empregos formais, que alcançou 38.941.234. Esse resultado originou-se de 1.104.431 admissões e de 1.179.179 desligamentos.

Alyne Araújo

Jornal EM TEMPO