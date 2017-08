Elvis morreu, e foi há 40 anos; relembre trajetória

Luto na música: Elvis morreu dia 16 de agosto-Divulgação

Há quem diga que ele nunca se foi. Mas a história oficial nos dá uma data precisa: Elvis Presley morreu em 16 de agosto de 1977, aos 42 anos. Foi encontrado por sua namorada, Ginger Alden, sem consciência no banheiro de sua mansão “Graceland”, em Memphis, nos EUA.

Mas, de fato, seu legado permanece vivo entre nós: músicas, roupas, cabelo, estilo. Nos 40 anos de sua morte, relembre trajetória do artista considerado o “Rei do Rock”.

Cronologia

1935

Gladys Smith dá a luz a gêmeos idênticos, em Tupelo, Mississippi, no dia 8 de janeiro; o primeiro, Jessie Garon, nasce morto; o segundo, Elvis Aaron, vivo e saudável; o pai é Vernon Presley

1946

Seus pais não têm condições de lhe comprar uma bicicleta no Natal; no lugar, ele ganha um violão de US$ 12,95

1948

A família se muda para Memphis, Tennessee

1953

Com US$ 4, grava seu primeiro compacto

1955

Fecha um acordo de US$ 40 mil com a RCA Records

1956

Aos 21 anos, grava pela primeira vez com a RCA; uma das músicas é “Heartbreak Hotel”

1957

Compra a mansão “Graceland”

1958

Entra para o Exército Americano

1967

No dia 1º de maio, Elvis e Priscilla Beaulieu se casam

1968

No dia 1º de fevereiro, nasce Lisa Marie Presley

1970

Encontra-se com o presidente Richard Nixon, na Casa Branca

1972

Elvis e Priscilla se separam; ele começa a ver Linda Thompson, sua companheira até o fim de 1976

1973

É hospitalizado com pneumonia, pleurite e hepatite e já luta contra a dependência de drogas controladas e o aumento de peso

1977

No dia 26 de junho, faz seu último show em Indianápolis; na manhã de 16 de agosto, morre, em Graceland, aos 42, após sofrer uma parada cardíaca

Você sabia?

Elvis era loiro. Ele tingia o cabelo desde a adolescência, num tom mais escuro. Quando começou a gravar, adotou o preto total.

Foi na Alemanha, quando servia ao Exército americano, que conheceu a primeira mulher, Priscilla Beaulieu, na época com 14 anos

Elvis nunca saiu em uma turnê mundial. Ele só se apresentou uma vez fora dos EUA, em 1957, para fazer uma série de shows no Canadá Fanático por TV, Elvis tinha aparelhos em todos os cômodos de sua casa. Em sua sala de TV, deixava três delas ligadas, para ver vários jogos de futebol ao mesmo tempo. Seu programa favorito era a série “Kung Fu”. Certa vez, deprimido, Elvis destruiu uma TV com um tiro de revólver

Em fevereiro de 1973, Elvis desmaiou durante um show em Las Vegas e foi atendido por um médico que estava na platéia. Em agradecimento, Elvis deu a ele um Lincoln Continental, um dos carros mais caros da época

Horas antes de sua morte, Elvis lia o livro “A Investigação Científica em Busca da Face de Jesus”, relato do trabalho de historiadores para a reconstituição dos últimos dias da vida de Cristo

Tentaram roubar o corpo de Elvis do cemitério Forest Hill, em Memphis. Então a família resolveu transferir o caixão para Graceland.

