Elis afirma que Marcos já lhe deu cantada: ‘Tenho atração por você’

Elis agora conta uma conversa que teve com Marcos recentemente, numa festa. A comerciante afirma que o médico se insinuou para ela na frente de Emilly.

“Ele chegou e falou com todas as letras: ‘Eu, Elis, tenho uma atração por você. Você me instiga numa maneira que não sei como explicar o que é. Ele falou na frente da menina. Saí em tom de brincadeira. Ela defendeu e disse que não pode beber e fica tarado. Ela estava junto”, conta.

Marinalva fica muda, sem falar nada. Elis continua: “Ela falou: ‘Respeita, ela é casada’. Mas é verdade. É uma das coisas que vou confrontar”. Diante do silêncio da paratleta, Elis pergunta se ela sabia e completa: “Você não sabia, não falei com ninguém da casa. Essa são coisas que vou pontuar”.

