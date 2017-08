Elias Moreira faz especial para o Dia dos Pais neste fim de semana

Ex-participante do The Voice vai cantar e encantar o público que for ao centro de compras – Divulgação

O projeto cultural Palco ViaNorte apresenta dois artistas neste final de semana em homenagem ao Dia dos Pais. No sábado, a programação será reforçada com os DJs Rafael e Gabriel, a partir das 17h, e o cantor Andy, das 19h às 21h. No domingo, o repertório dedicado aos pais será interpretado por Elias Moreira. A programação é gratuita e acontece, no palco da praça de alimentação do shopping Manaus ViaNorte, Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

No sábado, os DJs Rafael e Gabriel esquentam a pista colocando todo mundo pra dançar tocando o melhor da música eletrônica e do batidão do Funk carioca. Em seguida cantando um repertório pop. O artista tem trabalhado musicas de sua autoria e de outros cantores interpretando canções da pop music. Andy foi vocalista da banda teen Snox, nos anos de 2011 a 2014, e tocou com o Nx Zero, Restart, Manu Gavassi, Strike e Cine.

Ex-participante do The Voice representando a região Norte, Elias Moreira é a grande atração do domingo dos Pais. O artista selecionou um repertório temático, mas também eclético, que vai do pop internacional a MPB. Moreira cantava na Banda Orion em festas e clubes e começou a cantar desde sua infância quando participou e venceu vários concursos musicais. Autodidata, aprendeu a tocar violão sozinho.

Serviço

O que: Palco ViaNorte apresenta DJs Rafael e Gabriel, Andy e Elias Moreira

Quando: Sábado (DJs Rafael e Gabriel, Andy) e Domingo, Elias Moreira

Hora: 19H

Onde: Shopping Manaus ViaNorte – Av. Arquiteto José Henriques Rodrigues, 3.760, Nova Cidade, Zona Norte

Quanto: Gratuito

