Elevador despenca do 5º andar com idoso dentro na Ponta Negra

Na madrugada deste domingo um idoso de 65 anos, que não teve a identidade divulgada foi resgatado de um elevador que despencou por volta das 23h55 deste sábado (22) do quinto andar de um edifício, localizado avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da assessoria do Corpo de Bombeiros, o idoso foi resgatado sem ferimentos graves e não foi necessário encaminhado a vítima para um hospital.

O prédio possui 14 andares e fica em um condomínio de uma área nobre da capital. As causas do acidente não foram repassadas para a imprensa. Nenhum responsável atendeu os telefonemas para um número para contato fornecido na internet. No local, ninguém quis comentar o caso.

EM TEMPO