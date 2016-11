Eletrobras vai demitir 30% dos empregados até 2018, devido ao novo plano de negócios da estatal

A Eletrobras pretende cortar 5.662 empregados, o equivalente a 30% de seu quadro atual, até 2018. Os cortes fazem parte do novo plano de negócios da estatal para o período entre 2017 e 2021, que prevê também redução de 29% no investimento e venda de R$ 4,6 bilhões em ativos.

A redução do quadro de empregados se dará por meio de dois planos: um de aposentadoria incentivada e outro de demissões na área administrativa.

Ambos devem render uma economia de R$ 1,536 bilhão por ano, informou ontem (18) o presidente da estatal, Wilson Ferreira Jr. O pagamento dos benefícios aos empregados que aderirem aos planos custará à companhia R$ 2,6 bilhões.

O pacote inclui o corte de 57% no número de funções gerenciais, eliminando a figura do chefe de divisão e reduzindo o número de assessores do alto escalão. A nova estrutura será implementada em dezembro e vai gerar economia de R$ 67,8 milhões ao ano.

O plano de negócios foi aprovado na semana passada pelo conselho de administração da companhia e segue modelo parecido com o elaborado pela Petrobras: com o objetivo de reduzir o endividamento, corta investimentos e arrecada novos recursos com venda de ativos.

A meta de R$ 4,6 bilhões em vendas de ativos deve ser atingida em 2017, disse Ferreira, e considera a transferência de participações que as empresas do grupo Eletrobras têm em Sociedades de Propósito Específico (SPE) montadas para construir projetos de geração e transmissão de energia.

Ele não quis detalhar quais são os projetos à venda. Citou, porém, o caso da hidrelétrica de Santo Antônio, onde Furnas tem participação de 39% e pode exercer o direito de acompanhar os sócios na usina caso fechem a venda do controle.

Amazonas

De acordo com informações do vice-presidente do Sindicato dos Urbanitários, Hirton Albuquerque, haverá demissões também no Amazonas, porém, ele não soube precisar o número exato de trabalhadores vão ser demitidos no Estado.

O sindicalista ressaltou, no entanto, que a medida já era esperada, uma vez que a distribuidora de energia elétrica será vendida, conforme já foi anunciado anteriormente pelo governo federal.

Conforme Albuquerque, na próxima segunda-feira (21), haverá uma reunião da federação que representa a categoria, em Brasília, para definir novas ações para os trabalhadores diante dessas ameaças de demissões que atingirá os urbanitários.