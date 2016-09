Eletrobras reforça equipes de atendimento para evitar falhas no abastecimento durante a eleição no AM

A Eletrobras Distribuição Amazonas reforçou as equipes de atendimento para garantir a confiabilidade e a segurança no fornecimento de energia elétrica durante as eleições municipais, que ocorrerá no próximo domingo (2). O plano de contingência visa resguardar e dar apoio logístico às zonas eleitorais distribuídas pelo Amazonas com total de 180 equipes.

Na capital, 90 equipes divididas em 86 pick-ups, lanchas e caminhões irão reforçar o atendimento com equipes de ‘linha-viva’, pesadas e leves, que estarão a postos para atender qualquer tipo de ocorrência. Equipes extras também foram providenciadas para compor o contingente de atendimento emergencial. Será disponibilizada toda a estrutura necessária para garantir a segurança nas eleições 2016.

Noventa equipes irão atender às possíveis ocorrências no interior, (84 em carros e lanchas e 06 em caminhões). Todas as equipes estarão distribuídas por zonas, em pontos de manobra e de fácil deslocamento.

TRE

Uma equipe do plantão ficará preparada para atender a sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) em Manaus, a partir das 6h até as 23h59 do dia 2. Para reforçar as ações de segurança do serviço de energia elétrica, a Eletrobras Distribuição Amazonas suspendeu todas as interrupções programadas para o dia das eleições 2016. A exceção será apenas para serviços emergenciais.

Com informações da assessoria