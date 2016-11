Eletrobras recebe R$ 936 milhões para viabilizar Plano de Negócios e Gestão

A Eletrobras recebeu, hoje (22), da União, R$ 936,1 milhões como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (Afac). A informação foi transmitida por meio de comunicado ao mercado e aos acionistas.

Nesse tipo de movimentação, recursos são recebidos pela empresa de seus sócios ou acionistas para serem usados com a finalidade de, futuramente, aumentar o capital social da companhia, entretanto este valor só fará parte do patrimônio da empresa quando for formalizado no seu contrato social ou estatuto.

De acordo com a companhia, o objetivo dos recursos é viabilizar a execução do Plano Diretor de Negócios e Gestão para o período de 2017 a 2021 (PDNG 2017-2021), divulgado ao mercado no dia 17 de novembro de 2016.

A Eletrobras diz que vai manter o mercado informado sobre a próxima conversão do atual adiantamento em aumento de capital, assim como dos adiantamentos anteriores de R$ 970 milhões em setembro e de R$ 1 bilhão em abril, os dois neste ano, observando as formalidades estabelecidas na legislação, especialmente, a Lei 6.404/76.

Cristina Indio do Brasil

Agência Brasil