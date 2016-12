Eletrobras oferece descontos em renegociação de contas de energia atrasadas

A Eletrobras Distribuição Amazonas está oferecendo oportunidade aos consumidores para quitação de débitos junto à distribuidora, com direito a descontos de até 100% de juros e multas na negociação de faturas atrasadas. O prazo para as negociações segue até o dia 31 de janeiro de 2017.

Mais de 7.500 clientes em todo o Amazonas já negociaram seus débitos, aproveitando os descontos e flexibilização das parcelas. A campanha de adimplência da Eletrobras atende aos clientes residenciais, comerciais, industriais e rurais.

Para maior comodidade e facilidade, o cliente também pode parcelar seus débitos por meio da Central de Atendimento 0800 701 3001 em até cinco vezes, evitando assim filas e deslocamentos até os postos de atendimento. A negociação é válida para clientes residenciais e pessoa física, e pode ser realizada 24 horas por dia.

É necessário que o titular da conta tenha em mãos a fatura de energia, identidade e CPF, para facilitar e agilizar o atendimento e para a confirmação de alguns dados solicitados por telefone.

Para os clientes que preferirem o atendimento presencial, há sete pontos de atendimentos da Eletrobras Distribuição Amazonas disponíveis em Manaus e também nas Agências do interior. Segue abaixo os endereços e horários de atendimento dos postos da capital. Para as agências do interior, o atendimento é feito no horário comercial.

Confira o endereço dos postos de atendimento:

Posto de Atendimento 10 De Julho

R. 10 de julho, 269 – Centro

Das 7h30 às 16h

Pac São José – Uai Shopping São José

Al. Cosme Ferreira, 8047 – São José

Das 8h às 16h

Pac Via Norte – Manaus Via Norte Shopping

Av. Arq. José Henrique Bento Rodrigues, 3760 – Nova Cidade

Das 8h às 16h

Pac Leste – Shopping Cidade Leste

Av. Autaz Mirim, 288 – Tancredo Neves

Das 8h às 16h

Pac Parque 10 – Parque 10 Mall

Rua Lindon Johnson, 55 – Parque 10

Das 8h às 12h e das 13h às 17h

Pac Sumaúma – Sumaúma Park Shopping

Av. Noel Nutels, 1.762 – Cidade Nova

Das 8h às 16h

Pac Compensa – Zona Oeste

Av. Brasil, 1325 – Compensa

Das 8h às 16h

