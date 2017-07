Eletrobras flagra ligações de energia irregulares no bairro Cachoeirinha

Equipes identificaram ligações irregulares em cinco pontos do bairro Cachoeirinha

Cinco ligações clandestinas foram desligadas por funcionários da Eletrobras Distribuição Amazonas, nas avenidas Sete de Setembro e Castelo Branco, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. Os locais identificados ficam próximos da sede da empresa e foram flagrados durante uma fiscalização de rotina.

As ligações não possuíam qualquer tipo de medição e estavam conectadas diretamente à rede de baixa tensão, que passa no local, oferecendo riscos como incêndios e curto-circuitos. Segundo a empresa, as equipes desconectaram as emendas proibidas e suspenderam o fornecimento de energia. O prejuízo estimado é de R$21 mil.

Leia também: Ligações clandestinas resistem e Manaus fica à mercê de apagões

O furto de energia, apesar de crime, é uma prática recorrente em Manaus. No entanto, pode oferecer riscos, causando sérios acidentes, como no caso que destruiu a comunidade Artur Bernardes, em 2012.

A empresa pede que a população colabore com denúncias que reduzam a incidência deste tipo de ligação irregular na cidade.

Raphael Sampaio

Com informações de assessoria

EM TEMPO

Leia mais:

Demissões na Eletrobras podem chegar a 700 no Amazonas

Procon Manaus participa de audiência pública com Eletrobras

Semulsp notifica Eletrobras Amazonas Energia e Control por geração irregular de lixo