Eletrobras é cobrada sobre onda de apagões em Manaus

Os diversos apagões ocorridos em Manaus nos últimos anos foram alvo de discussão em audiência pública realizada na manhã desta terça-feira (22), na sede do Ministério Público Estadual (MPE), localizado na Zona Oeste. De acordo com os órgãos de defesa do consumidor, caso o problema não seja resolvido, ações judiciais serão ingressadas contra a Eletrobras Amazonas Energia.

Durante o evento, o promotor de Justiça Otávio Gomes destacou que essas situações pontuais que afetam não somente a população, mas a economia do Estado, fizeram com que o Ministério Público tomasse a inciativa de convocar os órgãos de defesa do consumidor e a empresa responsável pela geração de energia elétrica para prestarem esclarecimentos do que exatamente acontece e quais providências estão sendo adotadas para minimizar os impactos negativos contra a sociedade em geral. Além dessa questão, a privatização da Eletrobras Amazonas Energia, prevista para o próximo ano, também foi foco da audiência pública.

“Essa audiência visa a instrumentalizar procedimentos que nós já temos por meio de investigação e até mesmo com a possibilidade de ingresso com ações na Justiça, questionando esses aspectos. A empresa deve ter alguns posicionamentos. Vamos levantar questionamentos e esperar respostas. A fiscalização em relação à empresa fornecedora do serviço tem que ser constante, porque os problemas se repetem. Então, a ideia é que essa audiência pública não se encerre aqui. Ela precisa avançar e, se for o caso, nós temos os instrumentos para intensificar essa ação, como o termo de ajustamento de conduta”, salientou o promotor.

Gomes ressaltou que existem ações de danos morais coletivos tramitando na Justiça, mas que a maior dificuldade neste momento é o andamento dos processos, uma vez que ainda não existe em Manaus uma vara especializada em interesses difusos coletivo, algo que ele considera inadmissível, levando em consideração o número de habitantes da capital.

Constantes reclamações

Na ocasião, o Procon frisou que dentre os serviços públicos prestados em Manaus, a Eletrobras Amazonas Energia é a campeã em reclamações e processos. Segundo o órgão, a empresa não está conseguindo cumprir nem a própria legislação, algo preocupante para os órgãos de defesa do consumidor.

“O que temos verificado é que a cada dia o consumidor reclama mais dessa empresa, e por isso levamos esse caso para uma audiência pública. Vamos pontuar com a empresa o que acontece. Sabemos que existe uma pré-disposição da empresa para resolver essas situações, mas eles não estão cumprindo nem mesmo o que estabelecem como meta para solução do consumidor. A privatização tem uma proposta de melhoria, mas como irá melhorar um serviço se agora o que é visto não dá o resultado esperado? O serviço é deficitário. O código é claro. Independente da culpa, a empresa tem que ressarcir o consumidor. O serviço tem que ser de qualidade. Nós não queremos sair punindo todas as prestadores de serviços. Queremos achar uma solução para eliminar essas situações”, esclareceu a representante do Procon, Soraya Collier.

Falha reconhecida

Por sua vez, a Eletrobras disse que está ciente da situação dos apagões e que vem tentando melhorar o serviço, mas atualmente vive uma situação difícil, fato que vem impulsionando a decisão de privatizar a empresa no próximo ano.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO