Eletrobras desmente boato sobre falta de luz em Manaus no dia 1º de abril

Informações enviadas em grupos de WhatsApp e redes sociais sobre a interrupção do fornecimento de energia elétrica em Manaus no próximo dia 1º de abril foram desmentidas pela Eletrobras Distribuição Amazonas, na tarde desta terça-feira (28). Um informativo está sendo compartilhado e se trata de um desligamento para manutenção da rede de distribuição no município de Presidente Figueiredo (distante 118 km de Manaus), como noticiado pelo EM TEMPO na segunda-feira (27).

A Eletrobras informou que não ocorrerá nenhuma interrupção programada no dia 1º de abril em Manaus. “Por normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), todas as interrupções programadas para a cidade de Manaus devem ser publicadas em jornais de grande circulação, e nas

redes sociais da empresa”, diz parte da nota enviada.

Segundo a nota, as publicações são fragmentos de um aviso de interrupção de fornecimento, que refere-se exclusivamente ao município de Presidente Figueiredo, que foi “levianamente compartilhado via redes sociais e grupos de Whatsapp”.

A Eletrobras Distribuição Amazonas pediu ainda que todos tenham responsabilidade ao compartilhar informações e, em caso de dúvidas, consulte a concessionária pelo telefone 0800 701 3001.

Bruna Souza

EM TEMPO