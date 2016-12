Eleonora Saunier é a nova presidente do TRT

A desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves foi empossada presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) na manhã desta quinta-feira (15) em uma solenidade realizada na sede do Fórum Trabalhista de Manaus, Centro.

O atraso de 48 minutos não tirou a alegria da desembargadora que assume o cargo no biênio 2017/2018 ao lado de José Marques Guedes, como vice-presidente e Audaliphal da Silva, corregedor regional. Eleonora substitui Maria das Graças Alecrim.

Eleita por votação unânime para o cargo, Saunier diz querer dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito na gestão anterior. “Estou muito feliz porque os meus antecessores realizaram um excelente trabalho. Estamos dando uma nova feição à nossa justiça local e quero continuar seguindo esse rumo, para que eu também consiga realizar um grande feito”, falou, ressaltando que, para os dois anos de gestão, a expectativa, além de dar continuidade ao trabalho desenvolvido, é estruturar o órgão para o melhor desempenho dos magistrados e servidores.

“Precisamos disso em razão do aumento da demanda dos processos”, afirmou a magistrada que, na solenidade, contou com a presença de autoridades políticas, como a ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Helena Mallmann, representando o ministro-presidente Ives Gandra Filho.

Perfil

Eleonora Saunier é parintinense, formada em direto pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Aos 26 anos de idade, foi empossada juíza substituta no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Em 9 de fevereiro de 2000, assumiu a presidência da Vara do Trabalho de Parintins, onde permaneceu até ser promovida ao cargo de Desembargador do Trabalho, em março de 2010. Em 10 de outubro de 2012 foi eleita a primeira Corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, biênio 2012/2014. Integrou a 1ª Turma deste Regional, biênio 2014/2016. Em 14 de setembro do corrente ano, em sessão administrativa do Tribunal Pleno, foi eleita por unanimidade, presidente do TRT da 11ª Região, biênio 2016/2018.

Gestão anterior

Maria das Graças Alecrim esteve à frente do TRT 11 nos últimos dois anos e afirmou que, mesmo querendo ter feito muito mais, sai com a sensação de dever cumprido. Ela destacou a compra e reforma de prédios para abrigar as varas de Manaus, do interior do Amazonas e de Boa Vista (RR).

“Nos dois anos ganhamos dois prêmios do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com selo de eficiência. Sinto-me muito realizada pelas conquistas. O novo site, a rádio web, os investimentos na compra de imóveis, nas reformas das sedes de Tabatinga, Tefé. A vara de Coari é a única a continuar funcionando em prédio alugado,” elencou.

Maria das Graças também deu destaque à eficiência do TRT que, em 2015, julgou 950 processos. Cento e oitenta e nove a mais que a média nacional de todos os tribunais do país, que foi de 761 processos.

Laize Minelli

Portal EM TEMPO