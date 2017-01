Elenco do Fast é apresentado

Para temporada, a diretoria do Fast Clube apresentou 28 atletas na tarde desta segunda-feira (23), no auditório da Ulbra, em Manaus. Em 2017, o clube é o único baré que tem quatro competições em seu calendário: Copa Verde, Copa do Brasil, Estadual e Brasileiro Série D. Destaques ficaram por conta do goleiro Naylson, que retornou após passagem pelo River-PI, volante Roberto Dinamite e lateral-esquerdo André Luiz, que renovaram contrato pelo Rolo Compressor. Dezesseis atletas do novo grupo são amazonenses e doze nomes estiveram na conquista do último estadual.

Já conhecido da torcida fastiana, Naylson exalta a confiança da diretoria em seu retorno. “Onde eu vou jogar sempre comento sobre o Fast. É um clube que deu chances para mim desde a divisão de base. Graças a Deus eu tenho a confiança de todos, desde o presidente até a cozinheira e roupeiro, todos sempre torceram e me apoiaram quando joguei lá fora”, citou o goleiro Naylson, que vem com a experiência de conquista de acesso vestindo as cores do River-PI, em 2015, quando o arqueiro foi responsável pelo triunfo piauiense nas disputas de pênaltis.

“Tenho uma expectativa muito boa para 2017. Tenho fé em Deus que vamos conquistar o bicampeonato estadual, avançar algumas fases na Copa do Brasil, já, que sabemos que é uma competição dificílima. Vamos buscar o título da Copa Verde e o acesso, que é difícil, mas não é impossível. Vivi no futebol piauiense que não possui a estrutura do futebol do Amazonas, mas o River conseguiu, vou tentar por aqui”, disse o goleiro.

Elenco

Participaram da coletiva: goleiros Naylson e Guanair Júnior, laterais-direitos Vítor, Velho e Emerson, zagueiros Thiago Brandão, Somália, Fábio Gomes (ex-São Raimundo), Bianor Neto (ex-Paraná) e Thiago Felipe, laterais-esquerdo André Luiz e Makeka (ex-Gama), volantes Roberto Dinamite, Zé Leandro (ex-Maringá-PR), Thompson (ex-Penarol), Matheus Ponei e Renê, meias Luis Fernando (ex-Rio Branco-AC) e Raílson (ex-Nacional), Werley, Vinicius e Matheus Cruz (ex-Oeste-SP e Maringá-PR), atacantes Felipe (ex-América e Nacional), Edinho Canutama (ex-Princesa do Solimões), Da Silva, Thiago Verçosa (ex-Nacional), Rodrigo (ex-Brasiliense) e Júnior Neymar (ex-Penarol). “É um grupo forte e que vai engrenar”, disse o diretor de futebol Rodrigo Novaes.

Agora auxiliado pelo ex-técnico do juniores do Rio Branco, Vanderson Santos, que conseguiu classificar os acreanos ao mata-mata da Copa São Paulo, o técnico fastiano João Carlos Cavalo garante que conhece 80% do grupo e não rechaça vinda de outros reforços.

“Houve um esforço de ambas as partes, tanto da parte dos diretores como dos atletas que acreditaram no trabalho. Vamos procurar trabalhar e aprontar este time para o dia 16, contra o Vila Nova. Mas, não podemos garantir que não haverá a entrada de mais jogadores, ainda esperamos contar com nomes como do Charles, Edson Sucuri, Peninha e Robinho”, frisou o treinador.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO