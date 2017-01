Elenco com estreantes do Fast mantém confiança para Copa SP

Para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, apenas um atleta do atual elenco do Fast esteve na última participação do clube na maior vitrine futebolística do país. Os outros 18 jogadores subiram do time juvenil e vieram de outras agremiações locais. O polivalente Matheus Rodrigues que atua de atacante e lateral-esquerdo é o único atleta pela segunda vez consecutiva com as cores fastianas no certame. Portanto o estreante na disputa, o volante Matheus Bento garantiu que não falta confiança dos atletas do Rolo Compressor. “Acreditamos no nosso potencial e confiamos em nossa própria equipe”, disse Bento.

O mais experiente

Após trocar o CT Ulbra para vestir a camisa do Sul América no último semestre, Matheus Rodrigues retornou ao Fast visando a Copa SP 2017. Dono de uma canhotinha perigosa, ele enalteceu o atual elenco e comparou com o do ano anterior. “A diferença está na união. Os caras são muito unificados dentro e fora de campo. O elenco de 2016 era forte, mas não tão unido como este. Falo para eles, que se nós se unir, vamos conquistar nossos objetivos dentro da competição. Apesar do grupo ser recentemente montado, os atletas se entrosaram bastante”, contou o jogador, que atuou como titular nas três partidas pela Copa SP 2016.

O lateral tem sido um dos pilares do treinador Darlan Borges. O atleta sempre vem motivando os demais jogadores do grupo. “Passo para eles que a competição é muito diferente dos campeonatos de Manaus, muito mais acirrada e brigada, não tem muito tempo para se desfazer da bola ou procurar um objetivo nos lances. O futebol na Copa São Paulo é de muita qualidade. Não podemos deixar a peteca cair”, contou Matheus Rodrigues.

‘Filho de peixe peixinho é’

Filho do ex-jogador e atual técnico do time principal João Carlos Cavalo, o volante Matheus Bento, conhecido como ‘Cavalinho’ e o lateral-direito Velho são os únicos profissionais do time Júnior. Eles atuaram no estadual profissional e provavelmente estarão no time titular. Além deles, Matheus Rodrigues e o único goleiro na delegação, Alex Guerra, são nomes certos no time que começará jogando. Matheus Bento classifica a viagem do Fast como busca no cenário do futebol nacional.

“Nosso objetivo aqui é buscar passar de fase e chegar ao mata-mata. Dentro de uma competição com enorme concorrência, sabemos que precisamos chegar mais longe possível. Precisamos dar nosso melhor, vai que um time grande olha para gente aqui. Ninguém veio aqui para passear. Estamos muito focados nestes três duelos da primeira fase. Estamos muito unidos, por incrível que pareça, parece que jogamos juntos há bastante tempo”, frisou Matheus Bento.

Sobre como é ser filho do técnico do time principal João Carlos Cavalo, o cabeça de área não esconde que existe tamanha responsabilidade.

“Todos os demais são cobrados, mas tenho uma cobrança um pouco maior, meu pai sempre está pegando muito no meu pé, até porque temos um tempo maior de convívio do que os demais atletas, é natural. Fala para mim jogar bem e dar tudo de mim dentro de campo”, completou o atleta, que entrou em seis jogos pelo último estadual profissional.

Trabalhos

Mesmo em clima bastante chuvoso e visando os donos da casa, o técnico fastiano Darlan Borges comandou o primeiro treino em solos paulistas. Ele dirigiu um trabalho tático na tarde desta segunda-feira (2), no Campo do Lavínia, em São Bernardo do Campo. Foram intensificadas correções de posicionamento com várias paralisações e finalizações e bolas paradas encerraram as atividades. Na terça-feira (3), no mesmo local e mesmo período, o elenco do Rolo Compressor se reunirá para o último treino antes da estreia.

“O clima é de euforia pela estreia, expectativa é de fazer um bom jogo. A esperança é de fazer um grande jogo. Vamos buscar o triunfo já na primeira rodada”, disse o diretor de futebol de base fastiano Thiago Durante.

Estreia

Na primeira fase todos os jogos do time amazonense serão disputados no mesmo local. Pela primeira rodada da competição, o Fast tem estreia marcada às 16h, desta quarta-feira (4), contra o anfitrião do grupo 21, o São Bernardo, no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo (município distante 17 quilômetros da capital). Na segunda rodada, o Fast enfrentará no dia 6 de janeiro, às 19h, o vice-campeão da Copa do Brasil sub 20, Bahia. Na terceira rodada, o time do Amazonas medirá forças diante o campeão goiano da categoria juniores, Trindade-GO, às 14h, do dia 8 de janeiro.

“Sabemos das dificuldades, pois a chave é uma das mais fortes da competição. O Trindade-GO possui um trabalho de base profissional. O Bahia possui um dos melhores departamentos de futebol de base do país e o São Bernardo sempre vem chegando firme nas competições. Sem dúvida é um dos grupos mais complicados que já enfrentei ao longo das cinco edições que viajei”, completou o experiente técnico de base Darlan Borges.

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO