Eleitores vão às urnas em dia de votação decisiva; no Amazonas, são 2,3 milhões

Mais de 144 milhões de brasileiros, entre eles, 2,3 milhões amazonenses, estão aptos para ir às urnas, neste domingo (2), para escolher os novos prefeitos e vereadores das cidades de todo o país.

Do total do eleitorado, quase 46,3 milhões de pessoas em todo o país utilizarão a biometria. A votação começa às 8h e segue até as17h.

O eleitor deve levar um documento oficial com foto (carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação). O eleitor que não puder votar deve justificar sua ausência.

Propaganda

Ontem, foi o último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos. No Amazonas, os três principais candidatos a prefeito de Manaus realizaram os últimos preparativos da campanha.

O candidato Arthur Neto (PSDB) acompanhou, em alguns pontos da capital amazonense, a movimentação de bandeiras do partido. Já O candidato Marcelo Ramos (PR) acompanhou a equipe na panfletagem e adesivagem em várias zonas da cidade. À tarde, ele se reuniu com a equipe da coordenação da campanha.

Por sua vez, o candidato Serafim Corrêa (PSB) reservou a parte da manhã de sábado para fazer campanha, no Centro, especificamente na avenida Eduardo Riberio esquina com a rua 7 de Setembro.

Fiscalização

Com menos de um dia para o início da votação para eleições municipais, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) realizou ontem a sétima blitz de fiscalização para combater a propaganda eleitoral irregular. A blitz, que contou com a parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas), do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semuslp) percorreu as principais zonas da cidade. Desde o início da campanha até ontem, a fiscalização já realizou mais de 70 autuações.

De acordo com informações do coordenador-geral da Comissão de Apoio aos Juízes da Propaganda Eleitoral do TRE-AM, Fued Cavalcante, entre as principais irregularidades encontradas pelos órgãos de fiscalização, duas se destacaram durante o período eleitoral: os carros de sons parados com jingle de candidatos e a adesivagem acima da metragem permitida.

Por Esterffany Martins