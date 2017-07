Eleitores não terão gratuidade dos ônibus no dia da votação

Eleitor não terá o benefício na eleição suplementar

Nas eleições suplementares deste ano, o eleitor que vota em Manaus não terá o benefício do transporte coletivo gratuito, bastante comum em pleitos anteriores. A informação foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A votação acontece dia 6 de agosto e, caso haja segundo turno, está marcado para o dia 27 do mesmo mês.

O motivo central, segundo explicou o diretor-geral do tribunal, Messias Andrade, é uma dívida que soma R$ 15 milhões, referente à gratuidade do transporte coletivo nas eleições de 2014 e 2016 que o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) cobra, mas que ainda não foi paga pela Prefeitura de Manaus.

Leia também: Municípios-polo recebem urnas para nova eleição de governador no Amazonas

O assessor jurídico do Sinetram, Fernando Borges, afirmou que a entidade aguarda um posicionamento da prefeitura sobre o caso. No dia 6 de agosto, data marcada para o primeiro turno dessa eleição, os ônibus circularão normalmente pela cidade, mas sem a gratuidade.

“Essa cobrança gerou um desconforto. Entendemos que essa dívida não é nossa e isso influenciou a decisão”, afirmou Messias Andrade.

Aliado a esse fato, o cadastramento biométrico já concluído na capital amazonense, também contribuiu nessa decisão, uma vez que com o rezoneamento eleitoral fez com que eleitores que votavam distante de suas residências, agora votam em escolas no mesmo bairro em que mora.

Funcionários da Justiça Eleitoral preparam a eleição suplementar – Divulgação

“Depois do cadastro biométrico, as pessoas já não precisam mais se deslocar tanto. O rezoneamento permitiu que todos votassem perto de suas casas, por isso não achamos que esse serviço seja necessário”, acrescentou Messias.

Ele disse ainda que devido ao rezoneamento, o índice de abstenção na eleição municipal de 2016 foi de 5%, tornando o Amazonas o Estado brasileiro com menor índice de eleitores que não compareceram às urnas naquele pleito.

Ana Luíza Santos

EM TEMPO