Eleitores irregulares podem ter o título cancelado pela Justiça Eleitoral

Ao menos 11.588 eleitores do interior do Amazonas podem ter seus títulos cancelados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por não terem votado e nem justificado ausência nas últimas três eleições. Na capital, esse número não passa de dez pessoas, em razão da revisão biométrica. Os dados são da Coordenadoria de Logística do tribunal. Os inadimplentes com a Justiça Eleitoral têm até 2 de maio para regularizar sua situação junto ao órgão.

Conforme informações do tribunal, estes eleitores têm que comparecer ao órgão ou a um dos cartórios eleitorais para justificar os motivos de não ter votado e, dependendo de cada situação, o eleitor poderá pagar uma multa no valor de R$ 3,50. Quem esteve em viagem no exterior, o órgão informou que o eleitor poderá justificar com o passaporte. O universo de votantes nos 61 municípios do interior é de 1.067.297 milhão.

Com o término da revisão biométrica, segundo a Coordenadoria de Logística do TRE-AM, 122 mil eleitores da capital amazonense tiveram seus títulos cancelados, mas essa totalidade já se regularizou junto ao órgão. Os dados dos títulos com restrição no interior deverão ser disponibilizados após o término da revisão biométrica que acontece em vários municípios desde o final do ano passado, com prazo para finalizar em 8 de maio de 2018.

Regularização

De acordo com o analista jurídico do tribunal, Leland Barroso, o processo de regularização é bastante simples e, caso haja alguma irregularidade, o órgão deverá encaminhar o eleitor para o processo de regularização.

Leland Barroso disse ainda que caso o eleitor esteja irregular deverá pagar uma multa de R$ 3,50 e dependendo das condições financeiras da pessoa, a multa pode ser dispensada pelo juiz da zona eleitoral. Ele afirmou que o processo de regularização se trata da análise dos documentos e que o título “resgatado” terá o mesmo número do anterior.

“A dificuldade maior é conseguir agendar, mas após o agendamento, a renovação do título é muito simples e rápida”, disse o analista jurídico do TRE-AM.

Penalidades

Barroso disse ainda que aqueles que não se regularizarem ficarão restritos para prestar concurso, realizar matrícula em universidade pública, tirar passaporte e até mesmo conseguir um emprego. No caso de servidor público com o título eleitoral irregular, os vencimentos podem vir pela metade, além de ficar sem participar do processo eleitoral.

