Eleitores amazonenses são detidos por filmar e fotografar votos

O eleitor José Sebastião Chaves foi detido ao fotografar e filmar o voto, na manhã deste domingo (6). O fato ocorreu às 10h30, na 37° Zona Eleitoral, no Escola Estadual Izabel Barroncas, no bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus. Outras duas pessoas também foram flagradas na mesma situação até às 13h.

No vídeo gravado pelo próprio eleitor, ele diz que vai votar na candidata Rebecca Garcia e mostra a urna eletrônica. Ele digita o número da candidata e fala: “Para o melhor do Estado do Amazonas, eu voto em você Rebecca Garcia”.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os mesários observaram que o homem estava fotografando e acionaram a polícia. José foi levado para à unidade do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) localizado na avenida Nilton Lins, Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul, onde responderá por crime eleitoral.

“O eleitor cometeu um ilícito e vai responder por isso. Ele quebrou uma regra eleitoral, que é o sigilo do voto”, falou o Yedo Simões, presidente do TRE.

A mulher, que não teve o nome divulgado, foi flagrada fotografando o voto na Unip – Mauro Neto

Uma eleitora entregou o celular a agentes do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), após ter sido flagrada tirando foto na cabine eletrônica, antes da votação, na seção 718 da Universidade Paulista (Unip).

De acordo com o policial que atendeu o caso, após ser constatado a irregularidade, a eleitora poderia entregar o celular ou ser conduzida ao 12º Distrito Integrado de Polícia(DIP) para prestar esclarecimentos. Ela optou pela apreensão do aparelho e deve retirá-lo amanhã, na sede do TRE, levando apenas o comprovante de votação.

Interior

Mesmo com os informativos de proibição do uso dos equipamentos nas urnas, ainda têm eleitores que cometem as infrações. Outra ocorrência parecida aconteceu no município de Tefé (a 523 Km de Manaus). Um eleitor, que ainda não foi identificado, fez o vídeo dele na hora da votação. O vídeo foi compartilhado em grupos de WhatsApp.

