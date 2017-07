Eleições da Venezuela em Manaus? Entenda porque imigrantes vão às urnas neste domingo

Venezuelanos vão votar contra ou a favor da nova Assembleia Constituinte em plebiscito | Divulgação

Venezuelanos residentes em Manaus estão mobilizados para participar do plebiscito organizado pela Mesa de Unidade Democratica (MUD), coalizão partidária contra o presidente Nicolás Maduro, para definir se o povo é a favor ou contra nova Assembleia Nacional Constituinte. Neste domingo, o grupo prepara uma concentração na Praça da Saudade, Centro, às 7h da manhã.

Os imigrantes pretendem se reunir e, em seguida, caminhar até a Praça dos Remédios, também no Centro, onde estará uma urna de votação. O pleito não tem efeito oficial, a intenção da MUD é mostrar a insatisfação popular com os rumos políticos da Venezuela sob o comando do atual presidente. O plebiscito deve acontecer também em outras cidades ao redor do mundo.

Por causa da proximidade e do crescente número de imigrantes vindos do país vizinho, a capital amazonense se tornou um importante polo de discussões a respeito das questões políticas da Venezuela.

Até um grupo de WhatsApp, com mais de 100 membros, é usado como meio de debates. De acordo com o professor e especialista em ciências sociais, o venezuelano Yanhec Silva, de 29 anos, críticas fortes à Maduro são comuns durante as discussões.

“Dizem constantemente que Maduro é uma pessoa autoritária, que segue roubando o país e não dá importância à sua população”, narrou Yanhec.

Os integrantes do grupo calculam que mais de 2 mil participantes podem ir até a praça dos Remédios votar na manhã de domingo. Eles criticam a tentativa do presidente Maduro de esvaziar o plebiscito. O mandatário convocou, para o mesmo dia, uma simulação de eleição para a Assembleia Nacional do país.

“Isso é uma tentativa de desqualificar a consulta popular que a Assembleia Nacional, composta na sua maioria por deputados da oposição, eleitos pela população venezuelana, organiza”, diz revoltado José Rafael Rodriguez, economista de 36 anos que também veio tentar melhor sorte no Brasil.

Apesar da mobilização, para que os votos sejam contabilizados, os imigrantes dependem da aprovação de Manaus como local de votação por parte da Comunidade de Venezuelanos no Exterior (Covenex).

Neste plebiscito, nossos vizinhos responderão se reconhecem a nova Assembleia Nacional Constituinte de Maduro, se concordam em solicitar que as Forças Armadas protejam a Constituição de 1999 e se aprovam a renovação dos poderes por meios de uma eleição direta.

