Parintins recebe 222 urnas eletrônicas

Parintins (AM) – O técnico do cartório eleitoral, Marivaldo Chaves, confirmou a chegada de 222 urnas eletrônicas, no início da semana, a Parintins (369 quilômetros de Manaus) que serão instaladas nos locais de votação no dia 2 de outubro.

Marivaldo disse, nesta quarta-feira (31), que os técnicos contratados pelo cartório eleitoral iniciaram o trabalho de limpeza e testes das urnas.

O trabalho, que está sendo coordenado pelo técnico em informática, Marcelo Macedo, está sendo realizado em uma das salas do próprio cartório.

“Nós somos uma equipe de dez técnicos e colaboradores que estão procedendo a limpeza, verificando baterias para que as mesmas sejam recarregadas, enfim, fazendo os serviços essenciais para que as urnas possam entrar em operação”, afirmou Marcelo.

Marivaldo Chaves informou ainda que uma equipe do cartório eleitoral, coordenada pelo chefe do cartório, Antônio Mariano, se encontra na Zona Rural procedendo orientações nos locais de votação e realizando treinamento de Mesários.

Transmissão da propaganda na TV

Em relação a transmissão da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, Marivaldo disse que apenas a propaganda na televisão iniciou com atraso devido um impasse, já solucionado.

Ele informou também que quatro emissoras de televisão retransmitem a propaganda. “Encontramos uma alternativa, o juiz Fábio Olinto coordenou este processo que permitiu que as emissoras de TV, em Parintins, com exceção de uma, pudessem veicular normalmente a propaganda, inclusive, com as inserções”, afirmou.

Por Tadeu de Souza