Eleição tem trânsito tranquilo em Manaus durante a manhã

Os agentes se posicionaram em frente dos grandes colégios eleitorais da cidade – Divulgação/Manaustrans

A eleição suplementar que vai decidir o novo governador do Amazonas, neste domingo (6), teve início com uma baixa movimentação de pessoas indo votar e o fluxo de veículos tranquilo nas ruas de Manaus. Segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) as Zonas Sul, Centro-Sul, Oeste e Norte receberam agentes e não houve alterações nas vias até o fim desta manhã.

O Manaustrans está com 326 agentes posicionados nos principais corredores de tráfego, onde estão situados os maiores colégios eleitorais de Manaus. A ação faz parte do planejamento da Prefeitura para dar fluidez ao tráfego e garantir a circulação de pedestres – que se dirigem aos locais de votação.

Das 6h da manhã até às 23h, os agentes de trânsito estão em pontos estratégicos, intensificando o monitoramento e, caso necessário, realizam a fiscalização para evitar prejuízos à fluidez de veículos e, de quebra, garantir a segurança dos usuários nas vias.

Não houve interdição de ruas. O Manaustrans atua em parceria com outros órgãos envolvidos no planejamento da segurança da cidade. Para solicitar a presença de agentes de trânsito, o contato pode ser feito pelo telefone 0800 092 1188.

Bruna Chagas

