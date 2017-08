Eleição suplementar registra cinco ocorrências no interior do Amazonas

TRE repassa informações em coletiva -foto: Arthur Castro

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) registrou cinco ocorrências durante o segundo turno das eleições suplementares realizadas neste domingo (27), no Amazonas. Em coletiva, órgãos envolvidos no pleito, informaram que em Maraã e Itapiranga, houve assinatura de envolvidos em crimes, em termo circunstanciados (TCO).

Itapiranga:

No município de Itapiranga, a 339 km de distância de Manaus, um homem foi detido por desobediência e embriaguez.

Maraã

Também no município de Maraã, localizado a 615 km da capital, um homem foi detido por desobediência e embriaguez.

Itacoatiara

Na cidade de Itacoatiara, a 176 km de Manaus, foi registrada uma briga entre eleitores das duas coligações que disputam as eleições. A Polícia Civil apura o caso.

Leia também: Cabo eleitoral de Amazonino é ferido após ter carro alvejado por bala de borracha

Presidente Figueiredo:

Em Presidente Figueiredo, a 107 km de Manaus, requisições de combustível estão sendo investigadas. Elas estavam sendo distribuídas em um ponto da cidade e supostamente estariam ligadas à compra de votos. Não foi divulgada a coligação, a qual as requisições estariam associadas.

Novo Aripuanã:

Novo Aripuanã, a 1.212 km da capital, registrou um suposto transporte ilegal de eleitores. A Polícia Civil já encaminhou o caso à Polícia Federal, que deve investigar o caso.

Leia mais:

Arthur Neto diz que crise do AM é grave e que governador eleito deve ter responsabilidade

Deixo as contas equilibradas para novo governador’, diz David Almeida durante votação

Com bandeira da restauração política, Amazonino vota e diz que não fugiu de adversário