Eleição suplementar é marcada por abstenção em Parintins

A manhã deste domingo (6) de eleição suplementar em Parintins foi marcado pelo fraco movimento nas seções eleitorais. Na Escola Estadual Suzana Azedo, no bairro de Palmares, Zona Oeste da cidade, até às 11h, nenhum eleitor tinha comparecido para votar.

A Marinha do Brasil está no entorno de Parintins fiscalizando a movimentação de embarcações. Todas os barcos que deixam o porto da cidade são fiscalizadas pela Força Armada e por homens da Polícia Federal.

O comandante da Polícia Militar do município, Major Morrilas, disse que não houve registro de ocorrências. “Estamos tendo uma eleição calma, nosso efetivo está dando apoio à Justiça Eleitoral, juntamente com a Polícia Federal”, afirmou.

Parintins é o maior colégio eleitoral do interior do Estado, são 64.057 eleitores no total.

