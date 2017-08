Eleição segue tranquila. Apenas 4 crimes registrados no AM

Até o início da tarde deste domingo (6) de eleição os órgãos de segurança só haviam registrado 4 crimes eleitorais, e todos de menor potencial ofensivo. Três deles em municípios do interior e um em Manaus.

Um dos casos aconteceu no município de Nhamundá – a 381 km da capital, em linha reta. A Polícia Federal apreendeu um barco que realizava transporte irregular de passageiros. A embarcação foi apreendida e o dono, que não teve o nome divulgado, responderá a um inquérito policial.

Em Uarini – a 541 km de Manaus, em linha reta – duas pessoas foram presas. Uma por dirigir embriagado e outra por transporte irregular de eleitores. Já em Manicoré uma pessoa foi detida por boca de urna.

Aqui em Manaus a única ocorrência de vulto eleitoral foi registrada na Escola Estadual Francisco da Silva Nunes, no bairro de Puraquequara, na zona Leste. Uma mulher de 50 anos foi presa após agredir com um tapa no rosto de uma mesária de 18 anos.

“Em todos essa situações as pessoas envolvidas foram deitas e conduzidas até à unidade policial mais próxima para registro de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e, em seguida, os suspeitos são soltos para responder, posteriormente, pelo delito em liberdade”, explicou o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Frederico Mendes.

Ele e os demais responsáveis pela segurança da Eleição Complementar falaram em uma entrevista coletiva direto do Centro de Divulgação das Eleições (CDE), na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), no Aleixo.

A votação se encerra às 17h e, segundo estimativa dos órgãos de segurança, o pleito deve terminar dentro da normalidade.

Isac Sharlon

EM TEMPO

