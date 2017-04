Eleição para presidente municipal do PT vai ter 2º Turno

Waldemir José, da chapa “’Mensagem ao Partido: MudaPT’, e a candidata da chapa ‘Avança Manaus’, Odimar Guimarães, disputarão o segundo turno das eleições para a escolha do novo presidente municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), que acontece no dia 30 de abril. Mais de 2,6 mil filiados do PT voltaram no primeiro turno, neste domingo (9).

A exemplo da eleição para presidente municipal da legenda, a escolha para presidentes dos diretórios zonais da capital também terá segundo turno.

Para que os presidentes de qualquer instância partidária fossem eleitos, sem a necessidade de segundo turno, era necessário que o candidato tivesse 50% + 1 dos votos válidos.

O candidato Waldemir José tem o deputado José Ricardo Wendling como candidato a presidente estadual, Já Odimar Guimarães, tem Valdemir Santana concorrendo à presidência estadual.

A chapa de José Ricardo, ‘Mensagem ao Partido: MudaPT’, continua na disputa em três das quatro zonais da cidade. Pela Zonal 1, Marta Valéria; Zonal 3, Thai Gama; e Zonal 4, João Freire. Já em relação à chapa estadual, a chapa ‘Avança Amazonas’, liderada por Valdemir Santana, venceu em Manaus, e a chapa ‘Mensagem ao Partido: MudaPT’ ficou na segunda colocação.

Até a manhã desta segunda-feira os votos do interior do Estado não tinham sido contabilizados. A tendência é que a chapa ‘Partido é para Todos’, liderada por Sinésio Campos, fique em primeiro lugar, e a ‘Mensagem ao Partido: MudaPT’, na segunda colocação.

Já foram eleitos presidentes municipais do Partido pela ‘Mensagem ao Partido: MudaPT’ nas cidades de Tefé, Tabatinga, Nova Olinda do Norte, Codajás, Barcelos, Juruá, Careiro-Castanho e Carauari. Em Manacapuru, o candidato da chapa foi o mais votado, porém, haverá segundo turno na cidade.

Os delegados eleitos participarão do Congresso Estadual do Partido, que ocorrerá nos dias 5, 6 e 7 de maio. Nesse encontro, os delegados escolherão o presidente do Diretório Estadual e a comissão que vai participar do 6º Congresso Nacional do PT, a ser realizado nos dias 1º, 2 e 3 dias de junho.

De acordo com José Ricardo, nesta eleição, não há perdedores nem vencedores. Cada chapa ganha um percentual proporcional de dirigentes, de acordo com o número de votos. “O PT dá uma demonstração de perseverança e de democracia ao realizar essa eleição durante a maior crise vivida pelo Partido. Com isso, renovam-se as direções, sobretudo, a esperança de resgatar a história e as lutas do PT”, declarou ele, destacando que este é o único partido que faz esse tipo de eleição interna.

Com informações da assessoria