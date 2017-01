Eleição para presidente da AAM acontece em março

A Associação Amazonense de Municípios (AAM) irá escolher na primeira quinzena do mês de março o novo presidente da entidade para o próximo biênio 2017/2018. Os prefeitos das cidades que desejam se candidatar à vaga tem até 48 horas antes da data para lançarem seus nomes ao posto. Segundo a assessoria de comunicação da AAM, a definição de datas e pormenores da escolha deve acontecer após o término do Encontro de Amazonense de Novos Gestores, marcado para acontecer nos dias 14 e 15 de fevereiro.

O atual presidente da AAM, o ex-prefeito do município de Itamarati, João Campelo (Pros), é candidato à reeleição. O regimento interno da associação apoia que ex-presidente, vice-presidentes e ex-integrantes da diretoria também participem da disputa. No ano passado, Campelo foi multado em mais de R$ 8 mil por perseguição a funcionário público, que foi demitido em período vedado de campanha. Na época, ele foi apontado como intermediador do candidato a prefeito -que foi eleito, mas foi cassado- Antônio Maia (DEM), que determinou a exoneração pelo fato do servidor ter apoiado um candidato adversário.

A assessoria de comunicação da associação informou que já existem diversos candidatos, mas não indicou nomes confirmados para a eleição, apenas limitou-se a dizer que os candidatos se concentram no próximo evento do grupo, mês que vem.

Entretanto, o prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia (PSDB), já se apresenta como aspirante ao cargo. Ele afirmou que, caso eleito, buscará o fortalecimento do municipalismo e fará a centralização e ações do governo federal e governo do Estado para reforçar a liberação de recursos. “Quero melhorar a Associação Amazonense dos Municípios, por meio de assessoramento técnico em projetos, acompanhamento jurídico de todos os municípios, que compõem a associação”, enfatizou.

Para ele, a ação imediata a ser tomada envolve a reestruturação do grupo para proporcionar maior apoio aos municípios. “Atualmente, só há a realização de pagamento de mensalidade e pouco retorno para as cidades”, completou.

A AAM é uma sociedade civil de âmbito estadual, sem fins lucrativos, com sede e foro em Manaus. É filiada à Confederação Nacional de Municípios (CNM) e promove a articulação e mobilização em defesa dos interesses dos municípios amazonenses.

Fabiane Morais

EM TEMPO