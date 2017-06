Eleição no AM é suspensa e José Melo e Henrique Oliveira podem voltar ao governo

Henrique Oliveira entrou com o recurso com a justificativa que David Almeida assumiu o cargo antes da publicação do Acórdão – Ione Moreno

A ação cautelar ingressada pelo ex-vice governador do Amazonas, Henrique Oliveira, no Supremo Tribunal Federal (STF), para suspensão da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que cassou a chapa de governador e vice-governador, das eleições de 2014, foi julgada como deferida, na noite desta quarta-feira (28), pelo ministro Ricardo Lewandowski, relator do processo no supremo, e derruba as eleições previstas para agosto.

De acordo com Henrique Oliveira, ele e José Melo podem voltar a qualquer momento a assumir o Governo do Amazonas até a decisão dos embargos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira a decisão do ministro: “Em face do exposto, defiro a liminar para suspender a execução cumprimento do acórdão daquela Corte especializada até o esgotamento das instâncias ordinárias, quer dizer, até a publicação do acórdão de julgamento dos embargos de declaração lá opostos”.

O ministro solicita ainda que seja comunicado de imediato e com urgência o TSE e o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). A decisão anula as eleições suplementares para o Governo do Amazonas e, inclusive, pode tirar David Almeida do cargo interino do Estado. Nesta quinta-feira (29), os órgãos competentes devem ser notificados oficialmente da decisão de Lewandowski.

Movimentação processual da Ação Cautelar de Henrique Oliveira no STF

Quando ingressou com a ação no STF, Henrique oliveira disse que o partido ingressou com uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), que tinha o objetivo de evitar dano à constituição, por qualquer ato ou omissão do poder público.

“O que está sendo questionado é que eu, em nenhum momento, tive o direito de defesa. O acórdão não foi publicado e o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), David Almeida tomou posse. Isso fere diversos itens da Constituição Brasileira”, explicou Henrique, que reivindica o direito de ser o governador, já que era vice na chapa de José Melo (Pros).

O EM TEMPO conversou, por telefone, com Henrique que comemorou a decisão. “Estou muito feliz porque a Justiça foi feita. Ingressei na semana passada com essa ação e tinha medo que o supremo entrasse em recesso e a corte só voltasse após a eleição. Eu tô feliz demais com a decisão”, comemorou Oliveira, ressaltando que haverá uma economia de R$ 18 milhões aos cofres públicos com a suspensão da eleição suplementar.

Já o governador interino David Almeida disse ao EM TEMPO que ainda não foi comunicado oficialmente sobre a decisão, mas que já tem ciência do fato. “Tive conhecimento por meio de um amigo que é procurador. Independente de qual for a real decisão, estou tranquilo”, informou.

Yuri Dantas, advogado de José Melo, confirmou o teor da decisão de Lewandowski e informou que seu cliente também já tem conhecimento. “Nas próximas horas os órgãos oficiais no Amazonas devem ser notificados oficialmente pelo STF e José Melo e Henrique Oliveira devem voltar imediatamente os cargos. Para isso não será necessário cerimônia de posse”, destacou.

